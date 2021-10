Devinez qui est devenu ce tout-petit à pleines dents !

Avant que cette fille à pleines dents ne se pavane sur certains des plus grands podiums de la mode, elle n’était qu’une autre enfant douce et souriante qui grandissait à DeKalb, dans l’Illinois.

Cette fille à la frange a conquis le monde en tant que plus grand mannequin de son temps il y a plus de 30 ans. Elle a fait la couverture de nombreux magazines dont Vogue, Cosmopolitan, Allure et Playboy. Bien qu’elle soit maintenant à la retraite, elle vient de faire une apparition sur Rihannadéfilé de mode Savage X Fenty.

Maintenant, elle a deux enfants… dont l’un marche sur ses traces avec son comportement de modèle populaire !

Pouvez-vous deviner qui elle est?