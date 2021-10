Devinez qui est devenue cette princesse en queue de cochon !

Avant que cette princesse à queue de cochon n’inspire le public et ne change le monde, elle n’était qu’un autre enfant mignon souriant pour sa photo d’école à Kosciusko, Mississippi.

Cette petite dame est surtout connue pour son énorme succès en tant qu’animatrice de talk-show de jour… où elle remettait des prix énormes à son public de studio. En tant que philanthrope bien-aimée, elle a eu un impact à travers le monde avec ses bourses caritatives et ses organisations à but non lucratif.

Ce n’est pas tout … cette superstar célèbre a également honoré le grand écran avec ses rôles puissants au cinéma.

Vous obtenez une estimation ! Et, vous obtenez une supposition!

Pouvez-vous deviner qui elle est?