Devinez qui gagne le combat de fidélité à la marque entre iPhone et Android – .

Voici quelques nouveaux points de données qui ajouteront plus de carburant au débat en cours entre iOS et Android. Premièrement, les adolescents américains aiment vraiment, vraiment leurs iPhones, selon une nouvelle enquête de Piper Sandler auprès de plus de 7 000 adolescents.

Le produit de consommation phare d’Apple porte une immense fidélité à la marque parmi cette population, dont 88% possèdent un iPhone – avec un peu plus que cela, 90%, s’attendant à ce que le prochain téléphone qu’ils possèdent soit également un iPhone. Et parmi les autres produits et offres de marques auxquelles les adolescents sont assez dépendants, l’enquête identifie également Netflix, YouTube, Snapchat, TikTok, Amazon ainsi qu’Apple Pay comme étant tous très bien notés par les adolescents. Pendant ce temps, il n’y a pas que les adolescents qui considèrent les iPhones comme des symboles de statut et des articles de luxe très convoités. Une enquête distincte sur la fidélité à la marque a également révélé que la fidélité des gens à Apple et à leurs iPhones a atteint un niveau record, tandis que l’affection pour Android est en baisse.

L’enquête de sellcell.com auprès de plus de 5000 propriétaires de smartphones basés aux États-Unis a révélé, entre autres, que:

La fidélité à la marque pour Apple a atteint un niveau record de près de 92%, contre 90,5% en 2019; Les utilisateurs d’Apple sont près de 18% plus fidèles à leurs iPhones que les utilisateurs de Samsung à leurs appareils mobiles; La fidélité de Samsung est passée de 85,7% en 2019 à 74% en 2021, et 26% des utilisateurs de Samsung ont déclaré qu’ils passeraient à une autre marque lors de la prochaine mise à niveau; Et parmi ces transfuges Samsung, une majorité (53%) passera à un iPhone lors de la prochaine mise à niveau, la plupart (31,5%) indiquant des problèmes de confidentialité comme raison principale du changement.

Lorsqu’on a demandé aux fidèles d’Apple, dans le cadre de cette enquête, pourquoi ils resteraient fidèles à l’iPhone à l’avenir, la plupart ont cité des raisons pour lesquelles ils n’avaient rencontré aucun problème, alors pourquoi changer; c’est la marque qu’ils préfèrent; et qu’ils sont enfermés dans l’écosystème d’Apple. Dans le même ordre d’idées, cette nouvelle enquête comprend également les résultats de la demande aux répondants de nommer leur modèle préféré à partir d’une liste de smartphones phares sortis en août 2020 ou par la suite.

Avec 17% et 12,7% des voix, respectivement, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro Max sont en tête de liste, tandis que d’autres modèles d’iPhone apparaissent également dans le reste de la liste que vous pouvez consulter ici, classés dans l’ordre de la la plupart des votes reçus:

Apple iPhone 12-17% Apple iPhone 12 Pro Max – 12,7% Samsung Galaxy S21 – 11,4% Apple iPhone 12 Pro – 10,6% Samsung Galaxy S21 Ultra – 10% Samsung Galaxy S21 + – 9% Google Pixel 5 – 8,1% Apple iPhone 12 Mini – 6,3% Autres – 5% Samsung Galaxy Z Fold2 5G – 3,1% Samsung Galaxy Z Flip 5G – 2,5% LG Wing 5G – 2,3% Motorola Razr 5G – 1,2% Motorola Edge S – 0,8%

Soit dit en passant, ce degré de fidélité à l’iPhone aide à expliquer pourquoi l’iPhone vient également de franchir une étape qui serait relativement difficile à atteindre pour Google avec Android. Le taux d’adoption de la nouvelle version d’iOS, toujours incroyablement élevé, a désormais atteint un taux d’adoption de 90% pour iOS 14, selon un rapport de Mixpanel.

Comme nous l’avons noté dans un article précédent, l’adoption d’iOS 14 a dépassé 90% vers la fin du mois de mars et s’est maintenue au cours des premiers jours d’avril. iOS 14 a été lancé au public le 16 septembre et, fin octobre, iOS 14 avait dépassé iOS 13 avec plus de 50% de part de marché.

