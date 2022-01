La vice-présidente Kamala Harris a commencé son discours marquant le premier anniversaire des émeutes du 6 janvier en les comparant à Pearl Harbor et au 11 septembre. « Certaines dates résonnent à travers l’histoire, y compris des dates qui rappellent instantanément à tous ceux qui les ont vécues où ils étaient et ce qu’ils faisaient lorsque notre démocratie a été attaquée. Des dates qui occupent non seulement une place sur nos calendriers, mais une place dans notre mémoire collective. 7 décembre 1941, 11 septembre 2001 et 6 janvier 2021.

J’ai été assez stupide pour prétendre que les vérificateurs des faits ne se seraient pas jetés sur cet extrait, ce que le New York Post a remarqué :

Votre « mémoire collective » se noie dans l’exagération. Les « contrôleurs de faits indépendants » prennent congé sur cette hyperbole. https://t.co/KQHrZXRq6x – Tim Graham (@TimJGraham) 6 janvier 2022

Eh bien, Snopes.com a certainement remarqué… et a puni le conservateur Todd Starnes d’un « Mostly False » pour avoir dit que le vice-président a affirmé que 1/6 était « pire que » le 11 septembre et Pearl Harbor. Ils n’ont pas vérifié les faits sur le gauchiste. Ils ont vérifié les faits du conservateur. Snopes pirate Dan McGuill pour le dire ainsi :

Bien que certains observateurs puissent s’opposer à ce que Harris mentionne même l’attaque du Capitole dans le même souffle une lance [sic] Harbour et le 11 septembre, il est tout simplement inexact de prétendre qu’elle a dit, ou même laissé entendre, que le 6 janvier était, selon une mesure non précisée, « pire que » ces deux jours infâmes précédents. Elle ne l’a pas fait, et nous publions une note de « Mostly False ».

Les vérificateurs des faits ne se soucient pas de savoir à quel point les calculs de Kamala sont farfelus sur ce point.

« 7 décembre 1941 : 2 300 Américains tués. 11 septembre 2001 : 3000 Américains tués. 6 janvier 2021 : 1 Américain tué (Ashli ​​Babbitt) », a tweeté le commentateur Ben Shapiro.

L’extrait de Kamala a fait le tour des médias conservateurs, y compris ce smackdown de Tucker Carlson.

Un Tucker Carlson smackdown de Kamala et Joe faisant les exagérations historiques les plus flagrantes de l’émeute dans leurs adresses partisanes 1/6. pic.twitter.com/ZB9hP1S6b0 – Tim Graham (@TimJGraham) 8 janvier 2022

Il a inclus le discours de Biden, dans lequel il a affirmé que « les émeutiers se déchaînent, brandissant pour la première fois à l’intérieur de ce Capitole un drapeau confédéré qui symbolisait la cause de détruire l’Amérique, de nous déchirer. Même pendant la guerre civile, cela ne s’est jamais produit. Mais c’est arrivé ici en 2021.