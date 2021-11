DEVINEZ QUI VA ÊTRE LE NOUVEAU CHEF DE LA FDA ?

par Mac Slavo, SHTF Plan :

Un tyran médical de l’ère Obama, Alphabet (la société mère de Google) va maintenant diriger la Food and Drug Administration aux États-Unis. Nous vivons sous un régime fasciste totalitaire et cette « nomination » par l’administration Biden ne devrait littéralement choquer personne.

Le président Joe Biden devrait nommer Robert Califf à la tête de la Food and Drug Administration, un poste qu’il a brièvement occupé sous l’administration Obama. Si vous pensez que la propagande vaccinale est mauvaise maintenant, attendez. Ce tyran va nous précipiter dans la gorge et mentir comme le fasciste s’il veut promouvoir la dystopie qu’ils veulent pour nous tous.

Califf est un cardiologue, qui a passé la majeure partie de sa carrière à Duke University, son alma mater. Avant de devenir commissaire de la FDA en février 2016, il a été impliqué dans le bureau des produits médicaux et du tabac de l’agence pendant environ un an, selon un rapport de RT. Comme nous l’avons dit à maintes reprises, il n’y a pas de solution politique lorsque le problème évident auquel nous sommes confrontés est la politique. Se libérer du lavage de cerveau qu’un maître est nécessaire pour nous contrôler est la première étape, et nous sommes sur la bonne voie. Mais cette décision va encore enhardir les contrôleurs, ce qui signifie que nous devons être très attentifs à toute la propagande excessive que nous sommes sur le point de voir.

Si vous ne pensez pas que la politique est ancrée et liée aux entreprises (ce qui signifie que nous vivons sous une dictature fasciste), cela vous aidera peut-être à vous réveiller : En 2019, Califf a été embauché par Alphabet, la société mère de Google, pour diriger sa stratégie médicale. Il a obtenu ce poste après avoir été consultant pour le géant de la technologie pendant plus de deux ans.

La nomination de Califf par Obama a reçu un soutien bipartite, mais ses nouveaux liens avec le secteur privé et sa division partisane aiguë pourraient faire de son processus de confirmation une bataille intense au sein de l’actuel Sénat divisé. –RT

Une fois que vous aurez dépassé l’idée d’avoir besoin d’un maître (gouvernement), vous commencerez à voir à quel point une nomination comme celle-ci peut être néfaste. Tout est question de contrôle et de manipulation. Les entreprises sont au lit avec le gouvernement et vice versa. Il est temps d’arrêter de soutenir les deux, de briser les chaînes de notre asservissement et de vivre librement.

Lire la suite @ SHTFPlan.com

Lien source