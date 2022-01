d’éviter les spoilers à la traduction

Nouvelles connexes

Avant de dire au revoir à l’année, et après avoir surmonté une chute en début de semaine, Telegram lance une dernière mise à jour chargée d’actualités. Par rapport à WhatsApp, cette application de messagerie est populaire parmi les utilisateurs en Espagne en raison du grand nombre d’options qu’elle offre, un exemple en est cette mise à jour avec plus de réactions, traduction de message et un curieux système pour éviter les spoilers.

Outre quelques modifications de l’interface Telegram pour macOS et l’arrivée d’un nouveau package d’émoticônes interactives, l’application termine l’année en facilitant la communication entre ses millions d’utilisateurs à travers le monde, ainsi que les possibilité de créer des QR codes thématiques.

Cependant, l’une des nouveautés les plus curieuses est la Fonction spoiler qui, sans aucun doute, ravira ceux qui détestent connaître les détails d’un film ou d’une série qu’ils n’ont pas encore vus. Bien que, pour l’instant, cela dépende de la bonne volonté de qui l’a déjà vu.

Divulgacher

Les spoilers sont devenus une constante dans les réseaux sociaux et les chats, vous pouvez difficilement utiliser votre mobile quand il y a une grande première ou la fin d’une série en streaming si vous ne voulez pas savoir ce qui s’est passé jusqu’à ce que vous le voyiez de vos propres yeux. Pour résoudre ce problème, Telegram propose une fonction avec messages cachés, qui ne voient que ceux qui veulent.

Telegram Spoiler Telegram Omicrono

En sélectionnant le message à masquer, l’application intègre cette nouvelle option ainsi que les fonctions copier, coller ou gras. Lors de la commande, cette partie cachée est déformée et Il n’est révélé qu’aux autres utilisateurs qui cliquent dessus pour voir le message complet. Une nouveauté intéressante, qui dépend des utilisateurs ayant la bonne intention de ne pas gêner les autres cette grande première.

Traduction des messages

« Plus d’un demi-milliard de personnes dans le monde utilisent Telegram », explique l’application dans le communiqué. Contrairement à ce qui se passe dans WhatsApp, cette application se prête à tenir des conversations dans des groupes publics avec des gens du monde entier, pas seulement des amis proches, il est donc possible de tomber sur des messages dans des langues qui ne sont pas comprises.

Traduction de télégramme Télégramme Omicrono

Il est désormais possible de traduire un commentaire en activant la fonction dans les paramètres de Telegram. Vous pouvez sélectionner un certain nombre de langues maîtrisées pour masquer le bouton de traduction dans ces messages. La liste des langues dépendra du système d’exploitation du téléphone, bien que cette option soit disponible pour tous les téléphones Android, mais elle ne peut être utilisée qu’avec un iPhone si vous disposez d’iOS 15 ou d’une version ultérieure.

QR codes thématiques

Une autre nouveauté qui arrive cette fin d’année est la création d’un QR code thématique. Telegram a toujours aimé décorer le fond et les messages avec différentes couleurs et icônes, si c’est l’hiver, si c’est le printemps, ou tout autre thème que vous pouvez imaginer. Cette personnalisation est désormais appliquée aux codes QR qui sont devenus populaires ces dernières années avec l’arrivée de la pandémie.

Télégramme QR codes Télégramme Omicrono

Des codes QR peuvent être générés pour tout utilisateur avec un nom public, pour partager des groupes, des chaînes et des bots, ce qui permet de montrer facilement à un ami le blog ou le club que vous souhaitez rejoindre. Pour le personnaliser, touchez le nouveau Icône de code QR, à côté du nom d’une personne ou sur la page d’informations d’un chat, et choisissez le couleurs et le Schéma qui est préférable, pour l’imprimer plus tard, le publier ou le partager.

Nouveaux emojis et réactions

Comme d’habitude dans presque toutes les mises à jour de Telegram, les utilisateurs reçoivent de nouveaux emojis et de nouvelles versions interactives pour donner plus de vie aux visages de leur vie. Sourire, surpris ou pleurer est plus expressif qu’avant avec ces nouveaux émojis émouvants.

Emojis de télégramme Télégramme Omicrono

De plus, ces émoticônes se transforment également en réactions. « Telegram a été la première application de messagerie à ajouter des emojis animés et interactifs », rappelle l’application. Le double tapotement envoie une réaction rapide et en un seul clic, vous pouvez choisir entre la fête, le feu ou les emoji caca qui sont partagés avec une animation explosive sur tout l’écran de discussion.

Bien entendu, les réactions doivent être activées dans les groupes et les canaux par les administrateurs, car elles ne sont activées par défaut que dans les chats privés.

Nouveaux menus pour macOS

Enfin, les nouveaux menus pour les ordinateurs Apple arrivent avec cette mise à jour. De nouveaux raccourcis et suggestions sont inclus pour trouver plus rapidement la fonction que vous recherchez, ainsi que des icônes plus animées pour chacun des éléments de menu de cette application.

Tu pourrais aussi aimer…

Suivez les sujets qui vous intéressent