Dévoile des camions électriques de grande capacité

Dalmia Cement a introduit une nouvelle flotte de camions électriques. Dans le cadre de la première phase de l’initiative, deux des 22 camions électriques à grande capacité proposés ont été mis sur la voie et les 20 camions restants seront mis en service avant la fin de l’exercice fiscal 22.

Dalmia Cement (Bharat) Limited (DCBL) est le fer de lance de la transition de l’industrie vers une économie circulaire avec le lancement de son initiative e-Truck en Inde. Cette décision accélérera l’objectif de durabilité de DCBL consistant à réduire les émissions de carbone et à optimiser le coût logistique global de l’entreprise. Avec l’introduction de la nouvelle flotte de camions électriques de l’entreprise, les émissions de Co2 des camions diesel seront considérablement réduites.

Dans le cadre de la première phase de l’initiative, deux des 22 camions électriques à grande capacité proposés ont été mis sur la voie et les 20 camions restants seront mis en service avant la fin de l’exercice fiscal 22. Soutenant la mission gouvernementale d’Atmanirbhar Bharat, IPL Tech, le premier fabricant indien de camions de grande capacité a été mandaté par DCBL pour fournir les premiers véhicules électriques de ce type. La société utilisera les camions pour transporter les scories, une matière première majeure pour la fabrication du ciment, de Rourkela à Rajgangpur. De plus, la société a mis en service 2 stations de recharge dans son unité de Rajgangpur.

« Atteindre la durabilité environnementale a toujours été une priorité pour nous chez DCBL d’un point de vue commercial et social. Bien que nous soyons reconnaissants que notre gouvernement crée le bon environnement politique et d’investissement qui encourage les organisations à prendre des mesures environnementales positives, en tant qu’organisations privées, nous devons prendre les devants », a déclaré Mahendra Singhi, directeur général et PDG de Dalmia Cement (Bharat) Limited. . « DCBL a toujours dirigé le programme de création d’un écosystème d’affaires holistique qui encourage une croissance durable. En introduisant nos flottes de véhicules électriques (VE) à l’échelle nationale en partenariat avec SAIL, nous sommes convaincus que nous serons en mesure d’atteindre nos objectifs de développement durable consistant à devenir négatifs en carbone d’ici 2040. »

Commentant l’initiative, Chetan Shrivastav, directeur exécutif de DCBL et chef d’unité – Rajgangpur, a déclaré : « En tant que pionnier indien de la fabrication de ciment vert, nous déployons des efforts concrets pour introduire des solutions innovantes qui favorisent le transport durable et augmentent la décarbonisation de nos flotte. Nous sommes convaincus que notre engagement à emprunter la voie verte ouvrira la voie à des transports plus intelligents qui optimisent la consommation d’énergie.

