Dévoilement de la statue de Diana EN DIRECT: Harry et William se réunissent – ​​mais la reine et Kate snobent le retour de Duke | Royale | Nouvelles

Le Sunken Garden a été repensé par Pip Morrison, qui assistera à la cérémonie aujourd’hui.

Les travaux ont été supervisés par Graham Dillamore, qui connaissait la princesse Diana et décrit le jardin comme un « cadre paisible », où il sera possible de se souvenir de la défunte princesse et de réfléchir à sa vie et à son héritage.

M. Dillamore, directeur adjoint des jardins et des domaines des palais royaux historiques, a déclaré: “Pendant qu’elle était en résidence au palais de Kensington, Diana, princesse de Galles, admirait régulièrement les compositions florales changeantes du Sunken Garden et s’arrêtait toujours pour parler avec moi et les autres jardiniers qui en prenaient soin.

“Plus de trois décennies plus tard, je suis honoré d’avoir fait partie de l’équipe qui prépare le jardin pour l’installation de cette statue.

“Nous avons incorporé un certain nombre de fleurs préférées de la princesse dans la conception, et j’espère que les visiteurs du palais et des jardins apprécieront son cadre paisible et prendront un moment pour réfléchir à la vie et à l’héritage de la princesse.”