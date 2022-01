Dévoilement du nouveau Honor Magic V

01/10/2022 à 15:52 CET

Enfin, l’incroyable nouveau Honor Magic V a été dévoilé, un téléphone qui ressemble à un smartphone normal une fois plié, avec un écran FHD + de 6,45 pouces 120 Hz à l’avant avec une découpe perforée pour la caméra selfie et un module de caméra rectangulaire à la arrière. Une fois déplié, il révèle un immense écran OLED pliable de 7,9 pouces avec une résolution de 2272 x 1984 et un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz.. L’appareil dispose de la technologie de pointe de La charnière Waterdrop de Honor, qui, selon la société, est la plus fine par rapport aux produits similaires sur le marché.

A l’intérieur, le Honor Magic V comprend la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, ainsi que 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage intégré. En ce qui concerne le matériel de l’appareil photo, le Honor Magic V comprend un appareil photo principal 50MP f / 1.9, un appareil photo ultra-large 50MP f / 2.2, un appareil photo à spectre amélioré 50MP f / 2.0 et un appareil photo avec un selfie 42MP.

Compléter le matériel Comprend une batterie de 4760 mAh qui offre une prise en charge de la charge rapide de 66 W.

le Honneur à la magie V Il sera disponible à l’achat en principe uniquement en Chine à partir du 18 janvier. Le prix a également été dévoilé lors de la présentation :

12 Go + 256 Go : 9 999 CNY soit 1379 euros à l’échange. 12 Go + 512 Go : 10 999 CNY soit 1519 euros au change.