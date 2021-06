Dévoilons les origines mystérieuses du Bitcoin

in

25 juin 2021 20:22 UTC

| Mise à jour:

25 juin 2021 à 20:22 UTC

Par Clark

En 2009, Bitcoin (BTC) a été lancé avec quelques dollars au cours des premières années. C’est la première crypto-monnaie au monde basée sur la blockchain et considérée comme la plus réussie et la plus répandue. Fin 2017, le prix du Bitcoin a presque atteint 20 000 $. Cependant, le prix a légèrement fluctué en avril 2020, se situant en moyenne à environ 7 000 $.

Si c’est la première fois que vous entendez ou si vous êtes un passionné de crypto, vous pourriez être curieux de connaître l’origine ou comment ou quand Bitcoin a-t-il commencé. Dans cet article, vous découvrirez les réponses.

La naissance du Bitcoin

Tout d’abord, parlons de quand a commencé cette crypto leader par capitalisation boursière.

En 2008, Bitcoin a été inventé par Satoshi Nakamoto, tandis qu’au début de 2009, il a été publié en tant que logiciel open source. La première transaction de bitcoin a eu lieu entre un pionnier et Nakamoto en janvier 2009. Quant à la première transaction dans le monde réel, elle s’est produite lorsqu’un mineur de bitcoin a acheté des pizzas pour 10 000 BTC à Papa John’s en Floride en 2010.

En utilisant la puissance informatique, les gens peuvent extraire du Bitcoin. La blockchain utilisée pour la devise contient un grand livre public qui implique toutes les transactions du réseau. Les cryptographes doivent faire face au faible intérêt initial de la monnaie. Les personnes participant aux transactions ne peuvent pas être facilement retrouvées.

Au fil du temps, cette crypto-monnaie a acquis à la fois une bonne et une mauvaise exposition. En 2012 et 2013, davantage de détaillants ont préféré utiliser Bitcoin. La devise négociée aujourd’hui implique des échanges indépendants non centralisés.

Début de l’histoire du trading de Bitcoin

L’année 2013 est celle où la monnaie prend vraiment son envol. Bitcoin a commencé à se négocier à 13,50 $ par devise. C’était au début d’avril 2013 lorsque le prix de la devise a rebondi et a dépassé 220 $ avant de retomber à 70 $ en avril.

Début octobre 2013, la devise s’échangeait à 100 $ et atteignait 195 $ à la fin du mois. Le prix du Bitcoin a atteint plus de 1 075 $ fin novembre. Les nouveaux échanges et mineurs en Chine ont provoqué le rallye susmentionné.

Le prix du Bitcoin a atteint 1 079 $ le 4 décembre 2013, mais a chuté d’environ 760 $ le 7 décembre, soit une baisse de 29%. Heureusement, les échanges ont tendance à se stabiliser en janvier 2014, la devise atteignant environ 920 $.

À la mi-juillet 2014, le Bitcoin se négociait à 600 $ et s’est érodé début 2015 à environ 315 $. À l’été 2015, le prix du BTC s’est stabilisé dans une certaine mesure. De 275 $ le 23 octobre, la devise a atteint environ 460 $ le 4 novembre. Fin novembre 2015, Bitcoin se négociait autour de 360 ​​$. La devise a régulièrement augmenté en 2016 et a atteint 1 000 $ au début de 2017.

La croissance cyclique des prix

Le réseau de Bitcoin suit un processus cyclique, qui est le même que les cycles économiques. Cette crypto-monnaie figurait dans le top 40 mondial sur la base de sa masse monétaire M1 et peut être considérée comme une économie. Le 2 novembre 2017, la capitalisation boursière du Bitcoin a dépassé 110 milliards de dollars après que le prix de la devise a atteint 7200 dollars.

Alors que d’autres considèrent que cette crypto-monnaie se trouve dans une bulle de prix, d’autres ont remarqué qu’elle avait un certain nombre de bulles lorsque son évolution historique des prix a été examinée. Le prix du Bitcoin s’est dégonflé et gonflé au cours des neuf dernières années.

Conclusion

Alors que Bitcoin reste la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière, le prix n’est pas si stable après son lancement.

En 2019, la devise a connu une nouvelle résurgence en volume et en prix et a même atteint environ 10 000 $ en juin. Le prix a atteint un creux de 5 000 $ en mars 2020. Cependant, il a été signalé que le prix s’était régulièrement redressé depuis. Donc, il n’y a aucun moyen pour vous de ne pas considérer l’application de trading de bitcoin et de réussir dans le trading de bitcoin.

Clark

Chef de la technologie.