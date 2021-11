Devolo Magic 2 WiFi 6 : CPL + WiFi 6

Il s’agit du premier adaptateur CPL au monde avec WiFi 6 : vitesse CPL maximale jusqu’à 2 400 Mbps et performances WiFi jusqu’à 1 800 Mbps

Les kits Devolo Magic 2 WiFi 6 font passer le réseau domestique à un niveau supérieur. La technologie Powerline transmet le signal Internet à travers les murs et les plafonds et fournit un WiFi extrêmement stable, rapide et longue portée dans toute la maison en utilisant de nouvelles fonctionnalités WiFi telles que OFDMA, TWT et la technologie Mesh moderne, entre autres.

Pour les besoins actuels

Les nouvelles applications multimédias imposent de plus en plus d’exigences aux réseaux domestiques : par exemple, la visioconférence dans les bureaux à domicile et l’apprentissage virtuel doivent fonctionner sans problème, même lors de la diffusion de vidéos de qualité 4K dans le salon. Les puissants adaptateurs Devolo Magic 2 WiFi 6 relèvent facilement ces défis de bande passante. Avec le Mesh WiFi hautes performances, les connexions sans fil sont possibles jusqu’à 1 800 Mbps ; par conséquent, ils offrent des vitesses LAN sans fil 50 % plus rapides que le modèle précédent.

Wi-Fi 6

Ce qui rend cela possible, c’est principalement la nouvelle norme WiFi 6 (également connue sous le nom de WiFi hache). L’une de ses principales caractéristiques est l’OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Cette technologie de modulation de pointe utilise plus efficacement les fréquences disponibles. Les canaux sans fil sont divisés en bandes de fréquences plus petites, de sorte qu’un plus grand nombre d’applications ou de clients peuvent communiquer simultanément sur un canal, ce qui permet une transmission plus rapide de petits paquets de données. D’un point de vue métaphorique, l’autoroute de l’information WiFi résidentielle est configurée avec des voies supplémentaires afin que le trafic puisse circuler plus librement que sur le WiFi traditionnel.

Vitesse déchaînée

Lors du développement du WiFi 6, l’attention s’est non seulement portée sur les améliorations de la bande 5 GHz, mais également sur les nouveaux développements techniques pour la bande de fréquences 2,4 GHz, que beaucoup de nos appareils domestiques utilisent encore. Ils bénéficient d’une limitation de vitesse élevée sur l’autoroute de l’information. Dans l’ensemble, la dernière norme est parfaitement adaptée aux maisons modernes où, des tablettes aux aspirateurs robots, de plus en plus d’appareils communiquent via WiFi.

Jusqu’à 4K en streaming… et 8K

Les adaptateurs de la série de produits Devolo Magic 2 WiFi 6 fournissent tout ce dont vous avez besoin pour que tout se passe bien au quotidien. Les appels vidéo importants conservent toujours une grande stabilité, tout comme la vitesse de connexion du serveur pour jouer en ligne, mais aussi pour profiter de films en 4K ou même en 8K. Mais surtout, l’utilisation des nouvelles fonctionnalités technologiques ne nécessite aucune connaissance particulière : elles sont entièrement automatisées et permettent de plus grandes économies d’énergie. Avec un Target Wake Time (TWT) optimisé, le WiFi 6 contrôle également le trafic radio de manière très efficace et « met en veille » les appareils plus durables qui n’ont pas besoin d’une connexion instantanément. Cette possibilité de suspendre les connexions WiFi plus régulièrement et plus longtemps permet d’économiser de l’énergie et de la capacité de la batterie.

Backbone Powerline pour un réseau stable

Ces améliorations de confort et de performances sont intégrées dans la conception discrète des adaptateurs Magic 2 WiFi 6. Branchez simplement ces adaptateurs de nouvelle génération sur des prises électriques et utilisez le réseau électrique existant pour distribuer le signal Internet, à une vitesse maximale de 2 400 Mbps, dans toute la maison et là où cela est nécessaire. Le grand avantage de la technologie Powerline est qu’elle surmonte les obstacles qui tendent à bloquer le signal WiFi : les plus évidents sont les plafonds et les murs, mais aussi les meubles et même les systèmes de chauffage par le sol.

Installation

L’installation Plug and Play est également facile. Une fois que vous avez connecté le premier adaptateur, tous les autres adaptateurs qui sont branchés dans les deux prochaines minutes se connecteront automatiquement les uns aux autres, sans avoir à appuyer sur un seul bouton. Ensuite, connectez simplement un adaptateur au routeur à l’aide d’un câble Ethernet et Devolo Magic est prêt à fonctionner.

Application Devolo

Si nécessaire, l’application Devolo Home Network peut vous guider tout au long du processus avec un assistant d’installation facile à suivre. Désormais, le signal Internet atteint tous les appareils, de l’ordinateur du bureau à la Smart TV du salon, et vous pouvez choisir si un appareil est alimenté par l’adaptateur à partir de l’un de ses deux ports Gigabit ou via un réseau WiFi puissant Mesh.

Maillage Wi-Fi

Un système Mesh fait référence à un réseau local sans fil composé de plusieurs points d’accès WiFi qui communiquent automatiquement entre eux et forment un réseau WiFi à mailles serrées avec un certain nombre d’avantages intelligents :

Équité du temps d’antenne gère automatiquement le réseau Wi-Fi en offrant un temps de connexion plus long aux clients Wi-Fi rapides, améliorant ainsi les performances Wi-Fi de l’ensemble du réseau sans fil.

Direction du point d’accès permet une connexion à faible interruption avec plusieurs points d’accès WiFi. L’avantage de cela devient évident lorsque l’utilisateur se déplace dans la maison avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. Dans un processus entièrement automatique, le réseau Mesh garantit que chaque client est connecté au point d’accès avec le meilleur signal à tout moment.

Direction de bande dirige efficacement et automatiquement les appareils des clients vers la bande de fréquences 2,4 GHz ou 5 GHz sans intervention de l’utilisateur. Cela fournit des connexions avec la bande WiFi la plus appropriée à tout moment, garantissant une connexion stable.

Formation de faisceau permet un contrôle particulièrement précis des appareils pour établir une connexion améliorée entre le point d’accès et, par exemple, une tablette.

Synchronisation de la configuration vous permet de synchroniser les données de configuration WiFi avec tous les points d’accès Devolo Magic. De plus, Devolo Magic WiFi permet de copier les données d’accès à partir du routeur afin qu’un seul mot de passe WiFi soit stocké pour tous les appareils connectés.

Itinérance rapide (pilotage client) fournit un coup de pouce supplémentaire à l’itinérance WiFi en permettant aux appareils connectés compatibles de décider de manière autonome quel point d’accès permet la connexion la plus rapide.

MIMO multi-utilisateur bidirectionnel Il tire parti de la technologie à antennes multiples des unités d’émission et de réception, en envoyant et en recevant plusieurs flux de données simultanés vers et depuis plusieurs clients. Cela devient un avantage décisif pour les ménages où de nombreux services Internet fonctionnent fréquemment en temps réel en même temps.

Simple et sûr

Les options de configuration des adaptateurs de la série Devolo Magic 2 WiFi 6 sont tout aussi pratiques que les processus automatiques du WiFi Mesh. Devolo Cockpit sur ordinateur (Windows, MacOS, Linux) et l’application Home Network pour appareils mobiles (Android, iOS) permettent aux utilisateurs d’ajuster leurs réseaux privés et de modifier d’autres paramètres. Cela permet de configurer l’accès invité, d’activer le contrôle parental ou de configurer un programme utile à la volée. Et bien sûr, le logiciel Devolo s’améliore continuellement à chaque mise à jour gratuite.

Cette maintenance de produit Devolo est aussi fiable que la sécurité de connexion en ligne basée sur WPA3. La norme de sécurité actuelle de WiFi Alliance est basée sur le protocole WPA2 et, grâce à l’amélioration du cryptage 128 bits, elle offre une protection renforcée contre les accès indésirables. Cela nécessite également que les appareils WiFi prennent en charge le cryptage WPA3. La protection WPA2 est toujours disponible pour tous les autres appareils.

à partir de 239,90 euros

www.devolo.com