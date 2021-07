Devolo Mesh WiFi 2 : le WiFi dans votre maison à pleine vitesse et sans couverture « d’ombres »

Avec ces nouveaux kits, les connexions WiFi instables appartiennent au passé grâce à la combinaison innovante du WiFi maillé et de la technologie G.hn.

La nouvelle gamme de produits Devolo Mesh WiFi 2 apporte la technologie WiFi la plus avancée dans la maison, tout en gardant les connexions instables hors du jeu. L’expérience utilisateur est simple : une fois branchés, les adaptateurs se connectent automatiquement via un appairage automatique et transforment instantanément n’importe quelle prise en point d’accès Internet.

Deux ou trois adaptateurs

Les nouveaux kits Devolo Mesh WiFi 2 se composent de deux ou trois adaptateurs WiFi Mesh (appelés respectivement Starter Kit et Multiroom Kit) qui offrent une couverture réseau complète dans toute la maison. Par conséquent, la fonction WiFi du routeur peut (et, selon l’entreprise) doit être désactivée pour toujours. Sur la plupart des routeurs, cela peut être fait en appuyant simplement sur un bouton. Les utilisateurs de routeurs plus âgés en bénéficieront principalement, car pour profiter des dernières fonctionnalités de maillage, ils n’auront pas à remplacer leur appareil actuel par un nouveau et coûteux. Au lieu de cela, le système Mesh WiFi 2 gère toutes les transmissions de données sans fil, donnant au réseau domestique une mise à niveau majeure. Le système tri-bande transmet dans les bandes de fréquences 2,4 et 5 GHz et utilise également G.hn (actuellement la norme Powerline la plus rapide) comme épine dorsale, pour un transfert de données stable sur le réseau électrique domestique.

Sécurité

De plus, le réseau domestique sans fil est hautement sécurisé grâce au WPA3. La norme de sécurité actuelle de WiFi Alliance est basée sur le protocole WPA2 et, grâce à un cryptage 128 bits amélioré, offre une protection renforcée contre les accès indésirables. Cela nécessite que les clients WiFi prennent en charge le cryptage WPA3. Pour tous les autres terminaux, la protection WPA2 est toujours disponible.

WiFi Mesh avec pilote automatique : Access Point Steering

Mesh WiFi 2 représente un environnement WiFi en réseau avec un contrôle intelligent. Le système Devolo guide les terminaux vers les points d’accès avec la meilleure connexion possible pour l’appareil spécifique (Access Point Steering). La lecture des vidéos diffusées en ligne est toujours stable et les appels vidéo ne s’interrompent pas, même en marchant d’une pièce à l’autre.

Nous l’expliquons d’une autre manière. Pourquoi le WiFi conventionnel fonctionne-t-il si mal lorsque vous vous déplacez dans votre maison, par exemple, du salon à la cuisine ? En effet, les terminaux restent souvent connectés à un seul point d’accès, ce qui devient rapidement un problème avec les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables (« clients persistants »). En revanche, le réseau WiFi intelligent de Devolo utilise Access Point Steering pour basculer automatiquement les terminaux vers le point d’accès WiFi spécifique avec le signal le plus fort, garantissant ainsi que la connexion est toujours optimisée.

Itinérance rapide

Les terminaux peuvent changer de point d’accès plus rapidement grâce à la technologie Fast Roaming (Client Steering). Grâce au beamforming, les points d’accès Devolo peuvent transmettre des données aux terminaux avec une plus grande précision, optimisant ainsi la qualité de la connexion. Une autre fonction appelée Band Steering agit, en quelque sorte, comme un contrôleur de trafic aérien devolo Mesh WiFi. Il garantit que les récepteurs utilisent toujours la bande de fréquence optimale. Lorsque la bande 2,4 GHz devient trop saturée de trafic, le système bascule automatiquement sur la bande 5 GHz, sans que l’utilisateur n’ait à faire quoi que ce soit. Le package Mesh est complété par Airtime Fairness. Cela fournit encore plus de support pour les performances du réseau en allouant équitablement le temps de connexion maximum disponible pour être utilisé par tous les périphériques finaux.

MU-MIMO

Grâce à la technologie « multi-user, multi-input, multi-output » (MU-MIMO), plusieurs terminaux reçoivent simultanément des connexions WiFi optimales. MU-MIMO signifie plusieurs activités en même temps. Vous pouvez diffuser votre série télévisée préférée dans le salon en résolution fluide de 8K, pendant que vos enfants sont en tête de la liste des meilleurs scores en ligne dans leur jeu vidéo préféré, tandis que cette vidéoconférence très importante au bureau à domicile se déroule sans une seule interruption.

Installation et configuration à la portée de tous

L’application Devolo Home Network est disponible gratuitement pour iOS et Android. Il guide l’utilisateur pas à pas tout au long du processus de configuration et, après la première mise en service, fait de la gestion du réseau domestique un jeu d’enfant. Cela rend la dernière technologie entièrement accessible, même pour les utilisateurs qui ont peu ou pas d’expérience avec la technologie réseau.

Prix ​​et disponibilité

Devolo Mesh WiFi 2 est désormais disponible en deux options. Starter Kit contient deux adaptateurs au prix de 249,90 euros. Pour la couverture de plus grands espaces, le Kit Multiroom Devolo Mesh WiFi 2 propose trois adaptateurs au prix de 369,90 euros. Les appareils sont entièrement compatibles avec les produits de la série devolo Magic et avec tous les routeurs. Devolo offre une garantie constructeur de 3 ans sur tous les produits.

www.devolo.com