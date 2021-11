Dévolution fiscale en amont : le Centre fait sa part, aux États-Unis maintenant

La perte de revenus pour le Centre, pour la partie restante de l’exercice, est fixée à Rs 44 000 crore.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a exhorté India Inc à prendre plus de risques et a promis de faire un effort supplémentaire si les entreprises s’engagent à investir davantage. En effet, le Centre semble déterminé à poursuivre sa croissance ; en plus d’appeler les banques à décaisser davantage de prêts, le FM a également incité les États à dépenser davantage. La déconcentration fiscale a été mise en avant pour les aider à accélérer leur rythme d’investissement ; Rs 95 000 crore doivent être libérés cette semaine plutôt que la moitié de ce montant selon le budget de l’Union. C’est plus qu’un geste bienvenu ; il ne sert à rien de retenir des fonds. En règle générale, la dévolution fiscale aux États se fait en 14 versements par an, et les ajustements, selon les estimations révisées, sont généralement effectués en mars. Si le montant mensuel de dévolution de Rs 47 500 core est retenu pour décembre-février au cours de l’exercice 22, cela impliquerait une dévolution arrière plus faible pour mars 2022, permettant aux États de dépenser davantage.

Les transferts fiscaux ont progressé grâce à une croissance robuste des collections, qui devrait dépasser les estimations budgétaires de Rs 2 lakh crore. Au cours des sept premiers mois de l’exercice 22, les perceptions brutes d’impôts indirects – nettes des remboursements mais avant la dévolution aux États – ont augmenté de 51% en glissement annuel, à Rs 7,4 lakh crore, contre un taux requis de 3% pour atteindre le plein- objectif annuel de Rs 11,09 lakh crore. Les collectes d’impôts directs ont également augmenté de 70 %, à Rs 6,45 crore lakh. Les perceptions de la TPS ont également été bonnes. Pour améliorer la liquidité des États, l’intégralité de la composante de prêt dos à dos de Rs 1,59 lakh crore a été libérée au lieu du déficit de déblocage de la compensation de la TPS au cours de l’exercice en cours. Cela s’ajoute à l’indemnisation versée aux États par la cagnotte désignée de Rs 60 000 crore. Ces bonnes nouvelles sur le dynamisme fiscal ont également incité le gouvernement à réduire les taxes sur les carburants sur l’essence et le diesel après une longue période de blocage (et même à les augmenter davantage). La position officielle allait du coût du service des obligations pétrolières héritées à la demande aux États de le faire. Comme FE l’a montré, le premier facteur n’était pas un facteur sérieux puisque le coût était estimé à à peine 10 % des recettes supplémentaires du Centre provenant des taxes sur les carburants. Les États, en particulier ceux qui ont des administrations opposées au gouvernement dirigé par le BJP, sont naturellement mécontents d’être invités à réduire les impôts. Le Centre a réduit la composante des routes et des infrastructures du droit d’accise central de 5 Rs par litre d’essence à moteur et de 10 Rs par litre de diesel.

La perte de revenus pour le Centre, pour la partie restante de l’exercice, est fixée à Rs 44 000 crore. Étant donné que la plupart des États prélèvent une TVA ad valorem, cela réduira leurs entrées de Rs 9 000 crore. La perte de revenus due aux réductions de TVA annoncées par 25 États a été évaluée à Rs 35 000 crore. Leurs pertes de revenus sont donc similaires à celles du Centre, selon l’économiste en chef de l’ICRA, Aditi Nayar.

Les États peuvent alléguer une dilution de l’esprit du fédéralisme, mais leur perte du fait de la réduction de la taxe sur les carburants peut être plus que compensée par des collectes fiscales haussières et une décentralisation plus importante que prévu. Ils ne doivent pas se plaindre. Ils ont été renfloués, à plus d’une occasion, pour leurs pertes importantes ; le dernier package a fonctionné dans environ Rs 90,000 crore-plus, mais malgré cela, la santé financière de la plupart des discothèques reste mauvaise. De plus, le Centre a permis aux États d’emprunter davantage sur le marché. Avec la garantie de 14% pour les déficits de revenus de la TPS qui ne sera probablement pas prolongée après juin 2022, les États doivent améliorer leur jeu. La clause d’indemnisation se voulait une mesure d’accompagnement, mais, maintenant que l’économie repart, les États doivent gérer leurs finances.

