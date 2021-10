Devolver Digital apporte le mois prochain la porte de la mort de la gemme indépendante

Lors de la diffusion en direct State of Play de Sony aujourd’hui, l’accent a été mis sur les offres tierces et indépendantes. Bien qu’il s’agisse d’un événement PlayStation, certaines des annonces concernaient également d’autres plates-formes.

Comme l’ont souligné nos collègues de PushSquare, l’action-aventure fantastique très appréciée La porte de la mort fera son chemin vers la Nintendo Switch le 23 novembre. Il est développé par le studio indépendant de Manchester, au Royaume-Uni, Acid Nerve (Âmes des Titans) et est édité par Devolver Digital.

La porte de la mort, acclamée par la critique, s’ouvre sur PS5, PS4 et Nintendo Switch le 23 novembre ! pic.twitter.com/ugwvOOrKbN— Devolver Digital (@devolverdigital) 27 octobre 2021

Comme indiqué dans la description officielle du jeu, vous agirez comme un corbeau qui doit récolter les âmes des morts alors qu’ils courent contre la montre. Les choses deviennent un peu plus intéressantes lorsque votre âme assignée est volée et que vous devez retrouver un voleur en voyageant dans un royaume épargné par la mort. Ici, les créatures grandissent bien au-delà de leur expiration et débordent d’avidité et de puissance.

Votre tâche, en tant que joueur, sera de tuer d’innombrables ennemis, de résoudre des énigmes et de vaincre des ennemis plutôt gros comme des boss.

Allez-vous choisir ce qui est considéré comme l'un des meilleurs jeux indépendants de l'année sur Switch ? Avez-vous déjà joué à ce jeu ailleurs ?