Devolver Digital entre en bourse avec une valorisation de 950 millions de dollars

5 novembre 2021 – 09h46

L’éditeur indépendant Devolver Digital est devenu public à la Bourse de Londres.

La société a procédé à son introduction en bourse avec une valorisation de 694,6 millions de livres sterling (950 millions de dollars) sur l’Alternative Investment Market (AIM). La société a levé 190 millions de livres sterling (261 millions de dollars) grâce à son introduction en bourse. Il s’agit apparemment de la plus grande société basée aux États-Unis à avoir rejoint la Bourse de Londres en termes de capitalisation boursière, et la deuxième en importance sur l’AIM.

« Une introduction en bourse est le bon choix pour nous pour assurer notre croissance continue et soutenir des jeux encore plus merveilleux », a déclaré Douglas Morin, PDG de Devolver.

« Plus important encore, cela nous permettra de conserver notre culture. Être une société ouverte donne des liquidités à notre formidable équipe, tous actionnaires. Cela nous donne également accès aux marchés des capitaux pour continuer à investir dans notre stratégie de croissance et nos talents.

GamesIndustry.biz rapporte également que le fabricant de PlayStation Sony Interactive Entertainment a investi 5% dans l’éditeur indépendant.

Devolver a été fondée en 2009. Nous avons rencontré le cofondateur Graeme Struthers en 2019 pour discuter des dix premières années de l’entreprise.

La nouvelle que la société prévoyait d’entrer en bourse a éclaté en mai de cette année.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

