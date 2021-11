Devolver Digital entre en bourse et acquiert de nouveaux studios

Devolver Digital a annoncé aujourd’hui qu’il est devenu public et que la bourse l’évalue à 950 millions de dollars.

La société a déclaré qu’en devenant publique, elle sera en mesure de continuer à investir dans les jeux sur lesquels elle travaille actuellement, de s’associer à de nouveaux qu’elle ne pouvait pas envisager auparavant et d’ajouter plus de « personnes formidables avec lesquelles nous aimons travailler dans notre cadre de professionnels du jeu vidéo accomplis. »

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Les employés de Devolver Digital sont toujours les propriétaires majoritaires de l’entreprise, a-t-on dit, car tous ceux qui y travaillent possèdent une participation.

En plus d’offrir désormais des actions publiques, la société a également annoncé l’acquisition de trois studios : Dodge Roll (Enter the Gungeon), Nerial (Reigns, Card Shark) et FireFly Studios (série Stronghold).

Ces studios rejoignent Croteam (Serious Sam, The Talos Principle), qui a également été acquis au cours de la dernière année.

« Les jeux et les expériences que ces quatre studios ont planifiés sont incroyables et chacun conserve la pleine autonomie créative qui leur est offerte tout au long de notre relation », a déclaré Devolver.

La rumeur veut que Sony ait investi 5% du capital de la société, selon GI.biz.

Fondé en 2009 autour de bières à une table de pique-nique, l’éditeur basé à Austin, au Texas, est connu pour prendre des risques sur des titres indépendants et nous a apporté des joyaux tels que Hotline Miami, Shadow Warrior, OillOlli, Hatoful Boyfriend, Genital Jousting, Loop Hero, La porte de la mort, mon ami Pedro et bien d’autres.

Il est également connu pour ses vitrines de parodies loufoques AF E3 préenregistrées.