Devon Allman annonce la tournée Allman Family Revival

Devon Allman est ravi d’annoncer la cinquième édition La renaissance de la famille Allman, une célébration de la vie, de l’esprit et de la musique de Gregg Allman, animée par son fils, Devon Allman, lauréat du Blues Music Award, et ancrée par son groupe, The Allman Betts Band.

Sur ce qui aurait été Gregg Allman’s 70e anniversaire (8 décembre 2017), Devon a décidé de réunir ses talentueux amis pour lui rendre hommage musicalement. Les musiciens qui avaient tourné avec Gregg, jammé avec Gregg et inspirés par Gregg se sont tournés vers le jam. Des légendes comme Robin Zander de Cheap Trick, prodige Marcus Roi, et les Orbisons, ont tous pris part à la performance inaugurale, jetant les bases pour que The Allman Family Revival soit un who’s who annuel de talents musicaux.

L’événement est maintenant devenu une tradition annuelle et est passé d’une célébration annuelle à San Francisco à une tournée à part entière d’un océan à l’autre. Basé sur le format du concert The Last Waltz avec The Allman Betts Band comme groupe maison et mettant en vedette jusqu’à une douzaine de grands noms de la musique, c’est un spectacle épique de trois heures qui ne ressemble à aucun autre.

Cette année, la programmation de tournée comprendra Le groupe Allman Betts, Robert Randolph, Donavon Frankenreiter, Lilly Hiatt, Cody et Luther Dickinson, Eric Gales, Joanne Shaw Taylor, Jimmy Hall, Lamar Williams Jr. et bien d’autres à annoncer. The Allman Family Revival mettra également en vedette Kenny Wayne Shepherd, G. Love, Samantha Fish, Alex Orbison et Kenny Aronoff sur certains marchés.

« Difficile de croire que nous sommes dans la cinquième année des spectacles The Allman Family Revival », déclare Devon. « Cette année va être dingue ! 18 villes, d’un océan à l’autre dans des théâtres historiques avec nos belles et talentueuses amies jammant toute la nuit. J’ai hâte ! »

Pour les options de billets et les dates de tournée, visitez le site Web de The Allman Family Revival.

Réveil de la famille Allman 2021 :

27/11 @ L’Usine | Saint-Louis, Missouri

29/11 @ Théâtre Majestueux | Dallas, Texas

11/30 @ ACL Live au Moody Theatre | Austin, Texas

12/1 @ Théâtre Saenger | La Nouvelle-Orléans, LA

12/2 @ Coca-Cola Roxy | Atlanta, Géorgie

12/3 @ Van Wezel PAC | Sarasota, Floride

12/5 @ Le Paramount | Huntington, État de New York

12/7 @ Théâtre Orpheum | Boston, Massachusetts

12/8 @ Théâtre Beacon | New York, État de New York

12/9 @ Le Met | Philadelphie, Pennsylvanie

12/10 @ Fillmore | Silver Springs, Maryland

12/11 @ Théâtre du Michigan | Ann Arbor, Michigan

12/12 @ Théâtre de Chicago | Chicago, Illinois

12/14 @ Théâtre Brady | Tulsa, d’accord

16/12/@ Arizona Federal Theatre | Phénix, Arizona

12/17 @ Théâtre à Virgin Hotels | Las Vegas, Nevada

12/18 @ Le Fillmore | San Francisco, Californie

19/12/@ Le Wiltern | Los Angeles, CA