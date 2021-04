DeVonta Smith est le WR le plus complet depuis des années, alors pourquoi glisse-t-il?

DeVonta Smith est le meilleur espoir de receveur large le plus complet que la NFL ait vu depuis AJ Green ou Larry Fitzgerald. Chaque métrique imaginable le montre comme une pierre angulaire de la franchise de plus de dix ans à ce poste, et pourtant, à l’approche du repêchage, il semble qu’il sera le troisième receveur du tableau, le quatrième si vous considérez Kyle Pitts comme un receveur. Smith tomber le jour du repêchage semble ridicule, mais il semble plus probable que cela se produise. Cela en dit moins sur Smith en tant que joueur et plus sur la façon dont la NFL change sous les yeux.

La chose la plus incroyable à propos de Devonta Smith est sa course à pied. Nous avons déjà vu des receveurs raffinés entrer dans la ligue, mais personne n’a la netteté et le talent brut de Smith en ce qui concerne les nuances de jouer au receveur large. Nous parlons d’un joueur qui a des compétences similaires à celles de Fitzgerald ou Marvin Harrison entrant dans la ligue. Ce problème est que ce type de joueur a été dévalué dans la NFL moderne.

Ja’Marr Chase et Jaylen Waddle ont tous deux une tendance plus élevée que Smith en raison de leur vitesse soudaine et de leur décalage. Ce sont des qualités qui étaient autrefois réservées aux récepteurs de machines à sous, mais comme la position s’est maintenant transformée pour devenir des récepteurs de jeu grands et grands sont placés dans la fente pour faire face à des coins de nickel, et des arrières défensifs plus grands et plus physiques sont forcés de le faire. une île contre ces petits récepteurs.

Ce n’est pas une position différente des changements que nous avons vus dans la ligue pour polariser la discussion entre la taille et la vitesse et forcer les inadéquations. Les joueurs qui peuvent «tout faire» ne sont pas aussi appréciés que les spécialistes aux talents rares dans un domaine. C’est injuste, mais une réalité de la ligue telle qu’elle est.

Les équipes s’adaptent au changement de vitesse à l’extérieur, taille au milieu. Miami et Cincinnati, qui envisagent tous deux de prendre un receveur dans le Top 10, visent à pivoter vers cette façon de penser à l’offensive. Le problème est aggravé par les inquiétudes selon lesquelles Smith est trop maigre à 174 livres pour suivre la puissance de la ligue, même si sa bande montre une capacité à la mélanger avec les défenseurs. Cela crée un scénario où Smith se perd dans le purgatoire de la NFL. Non seulement il tombera plus bas qu’il ne le mérite, mais il a toutes les capacités pour être une pierre angulaire de la franchise. Cette capacité de base se perd dans la conversation simplement parce qu’il n’est pas un récepteur de machine à sous prototypique ou un joueur extérieur rapide.

Pourquoi DeVonta Smith est-il si génial?

Il n’y a rien que cet homme ne puisse faire d’offense. Il a la ténacité pour bloquer en cas de besoin, il a la souplesse pour éviter les plaqueurs, il peut attraper tout ce qui est jeté dans son code postal en utilisant le positionnement de son corps comme un outil pour rendre la vie plus facile à un quart-arrière, et impossible pour un arrière défensif.

Il y a une raison pour laquelle Smith est dans la rare compagnie d’un petit nombre de receveurs larges à avoir remporté le Heisman, et il le mérite.

C’est une chose de réussir au niveau collégial, et une autre de reprendre complètement les jeux par soi-même. C’est le genre de potentiel que vous voyez de Smith dans la NFL, et bien qu’il puisse rompre avec la direction que prend la ligue, cela vaut la peine de le regarder à nouveau et de dire «est-il juste de transmettre un gars comme ça? surtout si vous regardez déjà un autre nom dans le brouillon.

Ce n’est pas un coup pour Waddle ou Chase. Les deux pourraient être excellents en eux-mêmes, mais personne n’est meilleur ou plus en sécurité à leur poste que DeVonta Smith. Donnez-lui cinq ans et les gens vont dire “comment diable a-t-il été pris pour le troisième WR?”