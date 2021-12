DeVonta Smith marque alors que les arbitres examinent leur examen incomplet

Eh bien, cela ressemble à une première pour la NFL.

Lors d’un match lent des Eagles de Philadelphie contre les Giants de New York dimanche, les fans de football ont eu droit à une séquence d’événements très étrange. À la fin du troisième quart, alors que les Eagles menaient 13-3 et menaçaient au troisième et au but, DeVonta Smith a réalisé un excellent attrapé dans la zone des buts pour garder les pieds dans les limites et marquer un touché.

Le jeu a été appelé un touché sur le terrain, mais comme tous les jeux de notation dans la NFL, la prise de Smith a été revue. Après que les arbitres aient regardé le jeu, ils ont annoncé à la foule que la capture était incomplète avant de revenir apparemment pour… revoir leur propre critique.

Enfin, après un deuxième examen, les arbitres ont confirmé que le jeu était un touché, donnant aux Eagles une avance de 20-3.

Ouais, c’est assez anormal en ce qui concerne la NFL. Aucune explication n’a encore été donnée sur la raison pour laquelle les arbitres sont revenus pour réviser leur propre évaluation, mais il est clair qu’il y avait de la confusion parmi le groupe d’officiels.

En fin de compte, l’appel était le bon en ce qui concerne ce qui s’est passé sur le terrain – Smith a eu les deux pieds dans les limites et avait le contrôle du ballon – mais il est également difficile de ne pas ressentir les fans des Giants, comme d’habitude les officiels de la NFL ne le font pas. revoir leurs propres appels après avoir pris une décision officielle.