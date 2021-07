Dévorez une quantité record de hot-dogs en 10 minutes

LONDRES – Natalie Kingham a quitté Matchesfashion après plus d’une décennie à la suite d’une série de remaniements de gestion chez le détaillant et de sa récente promotion. Kingham a été promu au poste nouvellement créé de responsable mondial de la mode en décembre. Elle relevait d’Elizabeth von der Goltz, qui a rejoint la société […] More