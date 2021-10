Le convoi de Priyanka a été arrêté à mi-chemin au premier poste de péage de l’autoroute Lucknow-Agra.

La dirigeante du Congrès Priyanka Gandhi a été arrêtée aujourd’hui par la police de l’Uttar Pradesh alors qu’elle se rendait à Agra pour rencontrer la famille d’un homme qui serait décédé en garde à vue. Le convoi de Priyanka a été arrêté à mi-chemin au premier poste de péage de l’autoroute Lucknow-Agra car la police a affirmé qu’elle n’avait pas la permission de visiter la région. Les fonctionnaires l’ont ensuite emmenée au poste de police.

« Ils disent que je ne peux pas aller à Agra. Ils m’arrêtent partout où je vais. Dois-je rester assis dans les restaurants ? Juste parce que c’est politiquement commode pour eux ? Je veux les rencontrer, quel est le problème ?… Au moment où j’essaie de visiter n’importe quel endroit autre que le bureau du parti, alors ils (l’administration) essaient de m’arrêter… Cela cause également des désagréments au public », a déclaré Priyanka Gandhi. .

वाल्मीकि की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई। परिवार न्याय मांग रहा है। परिवार से मिलने जाना चाहती हूं। है? क्यों मुझे रोका जा रहा है। वाल्मीकि जयंती है, पीएम ने महात्मा बुद्ध पर बड़ी बातें की, लेकिन उनके संदेशों हमला कर रहे – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 20 octobre 2021

Dans la vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, le chef du Congrès UP, Ajay Kumar Lallu, a été vu malmené par la police.

Ajay Kumar Lallu a également dénoncé le gouvernement du BJP, l’accusant d’essayer de cacher son échec. « Ministre en chef, qu’est-ce que votre gouvernement veut cacher à Agra ? Ne montrez pas votre politique dictatoriale en poussant, en vous conduisant mal avec moi, nos dirigeants et travailleurs utilisant la police. Le parti du Congrès ne reculera pas, ne tolérera pas l’oppression. Nous rencontrerons la famille victime Valmiki à tout prix », a-t-il déclaré.

, आपकी सरकार? दम पर मुझसे, हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धक्का-मुक्की, बदसुलूकी करवा अपनी तानाशाही राजनीति का परिचय मत दो। पार्टी पीछे नहीं हटेगी, जुल्म नहीं सहेगी। पीड़ित वाल्मीकि परिवार से मिलकर रहेंगे। pic.twitter.com/xjFXBjzJCf – Ajay Kumar Lallu (@AjayLalluINC) 20 octobre 2021

L’homme décédé était un travailleur de l’assainissement et a été arrêté par la police hier dans le cadre d’un vol de Rs 25 Lakhs dans un entrepôt qui a eu lieu le 17 octobre.

« Lors de l’interrogatoire, il a avoué le crime. La police a récupéré Rs 15 Lakhs à son domicile, pendant sa convalescence, il est tombé malade. La police et sa famille l’ont transporté d’urgence à l’hôpital. Les médecins l’ont déclaré mort. FIR enregistré, d’autres mesures seront prises conformément au rapport post-mortem », a déclaré Muniraj G, SSP Agra.

Le DG Agra Rajiv Krishna a déclaré que des mesures seraient prises si une négligence était constatée.

« Nos agents sont en contact avec sa famille. Ils coopèrent. Des mesures seront prises en cas de négligence. La famille a déposé une plainte, ils soupçonnent qu’il a été battu par la police à la suite de quoi il est décédé. FIR enregistré, peu importe qu’il soit sondé », a déclaré Krishna.

