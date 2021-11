Devrait-il y avoir des limites sur la façon dont les enfants dépensent l’argent des cadeaux de vacances ?

L’équipe éditoriale de Select travaille de manière indépendante pour examiner les produits financiers et rédiger des articles que nos lecteurs trouveront utiles. Nous pouvons recevoir une commission lorsque vous cliquez sur les liens des produits de nos partenaires affiliés.

Si vous êtes un parent, la lutte est réelle. Il n’y a apparemment pas de fin aux désaccords : sur ce qu’il faut porter, la quantité appropriée de temps d’écran, les rivalités entre frères et sœurs et ainsi de suite.

Et puis il y a les vacances et tous ces facteurs de stress supplémentaires, en particulier autour des cadeaux. Vos enfants recevront probablement de l’argent d’amis et de parents, et il peut y avoir des différends quant à la façon dont cet argent doit être dépensé.

Cela peut être un sujet assez collant. Les enfants devraient-ils avoir la liberté de dépenser l’argent comme ils le souhaitent ? Un parent devrait-il intervenir et offrir des conseils? Faut-il discuter des achats ? Nous avons demandé à des experts financiers de se prononcer sur le sujet.

Permettez à votre enfant de profiter du moment

Lorsque votre enfant ouvre l’enveloppe et découvre de l’argent, son esprit se précipite probablement vers plusieurs scénarios différents. Ils peuvent parcourir leurs magasins préférés, utiliser l’argent pour acheter quelque chose qu’ils ont vu chez un ami, ou ils peuvent affecter les fonds à quelque chose pour lequel ils ont économisé.

Lorsqu’ils reçoivent l’argent pour la première fois, les experts financiers encouragent les parents à permettre à leurs enfants de profiter de l’excitation de recevoir l’argent. Ne commencez pas immédiatement à dénoncer les limites ou les suggestions sur la façon dont ils devraient dépenser le cadeau. Au lieu de cela, laissez-les montrer leur enthousiasme, puis profitez-en pour entamer des discussions sur l’argent.

« Le don d’argent est une merveilleuse façon d’ouvrir une discussion avec vos enfants sur la valeur de l’argent et de leur donner l’expérience du monde réel de faire des choix, qu’ils choisissent d’acheter quelque chose qu’ils ont l’œil sur, l’économiser pour un jour de pluie ou investissez-le pour l’avenir », déclare Bobbi Rebell, CFP et experte en finances personnelles chez Tally, une application de remboursement de dettes.

Comprendre comment l’âge joue un rôle dans la prise de décision

Une chose clé à retenir est que la compréhension du concept derrière l’argent cadeau variera considérablement en fonction de l’âge, de la maturité et du niveau d’intérêt de l’enfant, explique Rebbell.

« Avant de se lancer dans une leçon d’argent, il peut être judicieux de poser des questions à votre enfant pour évaluer où ils en sont afin que vous puissiez adapter la discussion », dit-elle.

Par exemple, avec des enfants plus jeunes, certains conseils ont plus de sens. « Vous pourriez leur demander d’envisager de donner une part à une association caritative pour d’autres enfants, surtout s’ils reçoivent une grosse somme d’argent », poursuit Rebell.

Et c’est bien de leur rappeler un objectif à plus long terme s’ils veulent sortir et tout dépenser tout de suite, dit-elle.

Même si les parents veulent intervenir immédiatement, vous devez laisser à vos enfants une certaine liberté de décider comment dépenser leur argent.

« Il est également important de se rappeler que tous les cadeaux ne doivent pas nécessairement être une leçon, et cela surtout pendant les vacances », déclare Rebell, « C’est aussi bien de laisser un enfant profiter du frisson d’une folie ! »

Pour les préadolescents et les adolescents, il est approprié de se renseigner sur leurs intentions, puis de proposer gentiment quelques suggestions de manière à ne pas attacher de conditions à l’argent du cadeau, mais également de leur offrir des recommandations et des conseils sur la façon dont ils pourraient le dépenser, dit Rebell.

Reconnaître que les erreurs font partie de leur processus de croissance

Certains parents voudront peut-être donner à leurs enfants une chance de prendre leurs propres mauvaises décisions, ce qui peut aussi être une expérience d’apprentissage.

« Cela peut signifier que s’ils dépensent tout l’argent de leurs cadeaux les cinq premières minutes où ils sont à la salle d’arcade, ils ne recevront plus d’argent de votre part », explique Amy Morin, psychothérapeute et auteur de « 13 Things Strong Kids Do: Voyez grand, sentez-vous bien, agissez avec courage. » « Cela pourrait les aider à en apprendre un peu plus sur l’épargne à l’avenir. »

Gardez également à l’esprit que permettre à vos enfants de dépenser à leur discrétion est une opportunité de laisser vos enfants faire des erreurs dans un environnement à faibles enjeux, explique Rebell.

« En fin de compte, vos enfants devraient apprendre à prendre leurs propres décisions de dépenses, même si cela signifie faire des erreurs et potentiellement regretter certaines décisions de dépenses », dit-elle. S’ils le font, la meilleure stratégie est d’offrir un soutien et non un jugement. « Dites-leur que nous faisons tous des erreurs d’argent et que la chose la plus importante est de le posséder afin que vous puissiez en tirer des leçons et faire mieux la prochaine fois », ajoute Rebell.

Réalisez que certains paramètres peuvent être nécessaires

Les directives sont acceptables si elles sont basées sur la dynamique familiale ou les principes fondamentaux de votre style parental personnel. Donc, si les règles de votre famille ne prévoient pas de jeux vidéo violents ou pas de télévision dans une chambre, vous pouvez dire à vos enfants que ces types d’achats sont interdits.

« Bien sûr, vous voudrez toujours instaurer des règles minimales concernant ce qu’ils achètent », explique Morin. « Si, par exemple, vous pensez qu’ils ne sont pas prêts pour un téléphone, ne leur permettez pas de dépenser l’argent de leur cadeau pour s’en acheter un. »

Morin recommande également de saisir l’occasion et d’utiliser la question de l’argent cadeau comme une opportunité d’enseignement. « Par exemple, vous pourriez leur faire économiser 30 % de leur argent et leur permettre ensuite de dépenser le reste. Les économies peuvent être pour l’université, une voiture ou simplement pour l’avenir », dit-elle.

Si vos enfants n’ont pas encore de compte d’épargne à leur nom, c’est une bonne occasion d’en ouvrir un. Chase propose le compte Chase First BankingSM, qui est exclusif aux clients Chase qui souhaitent ouvrir un compte pour leurs enfants âgés de 6 à 17 ans. Vos enfants ont accès à une carte de débit et vous n’avez pas à vous soucier des frais de service mensuels .

Les enfants plus âgés pourraient être intéressés par le marché boursier, et un cadeau en espèces pour les fêtes leur donnera l’occasion de s’essayer à l’investissement. Envisagez d’ouvrir un compte de placement en dépôt ; Stockpile et Schwab offrent tous deux de bonnes options.

Profitez du siège au premier rang pour regarder l’enfant grandir et apprendre

La dernière année et demie a été difficile pour tous, donc un pivot vers une certaine liberté personnelle est un changement bienvenu. « En fin de compte, l’argent appartient à l’enfant, et il devrait être autorisé à faire le choix final », explique Melanie Musson, mère de cinq enfants et experte en finance chez Clearsurance.com.

Pourtant, les parents devraient passer du temps à discuter de la gestion de l’argent, de l’épargne, de la valeur à court et à long terme et des dépenses frivoles, dit-elle.

Mais après avoir offert des conseils, écoutez ce que vos enfants disent.

« Une stratégie que les parents peuvent utiliser est de demander à leurs enfants d’écrire ce qu’ils aimeraient acheter », suggère Musson. « Ensuite, aidez-les à estimer un prix réaliste pour chaque article. Si leur total est supérieur à ce qu’ils ont mis de côté pour dépenser l’argent qu’ils ont en cadeau, laissez-les décider quoi couper. »

Ensuite, Musson recommande de demander à votre enfant de réfléchir pendant trois jours. « Ils peuvent se surprendre à quel point ils changent d’avis en trois jours », poursuit-elle. « Cet exercice aidera les enfants à apprendre à ne pas être impulsifs en matière de dépenses, et c’est une tactique qu’ils peuvent utiliser tout au long de leur vie. »

