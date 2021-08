Devrez-vous vraiment vous souvenir du numéro de carte de crédit/débit à 16 chiffres pour les paiements en ligne ?

in

Le Payments Council of India (PCI) a déclaré dans un communiqué que les clients n’auront pas à se souvenir du numéro de carte à 16 chiffres pour les paiements en ligne à compter de janvier 2022, contrairement à ce qui a été rapporté dans certaines sections des médias.

L’industrie et PCI travaillent en alignement avec la Reserve Bank of India (RBI) sur d’éventuelles solutions sécurisées de carte sur fichier qui garantiront une expérience client presque similaire pour les achats en ligne tout en améliorant la sécurité du stockage des informations d’identification de carte des clients, selon la déclaration mentionné.

Le 31 mars 2020, RBI avait publié une notification pour que les fournisseurs de systèmes de paiement et les participants mettent en place des solutions viables telles que la tokenisation pour renforcer la sécurité du stockage des informations d’identification de carte du client, dans le cadre des directives pertinentes émises par la RBI. .

PCI a partagé avec RBI les principes qui peuvent être adoptés par l’industrie pour développer une telle solution sécurisée de carte sur fichier.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec RBI sur l’élaboration d’une feuille de route des solutions possibles qui pourraient être adoptées par l’industrie pour sécuriser le stockage des données brutes des cartes. Les solutions en cours d’élaboration n’obligeraient pas les clients à saisir manuellement leur numéro de carte à chaque fois qu’ils effectuent un achat en ligne », a déclaré PCI.

« Les solutions respecteront les vérifications et contrôles de sécurité et les cadres prescrits par RBI », a-t-il ajouté.

Du renforcement de la sécurité des transactions sans carte en introduisant l’exigence de l’AFA en 2009 à la lutte contre le risque associé au stockage/violation des données à compter de janvier 2022, RBI a joué un rôle clé dans l’amélioration de la sécurité des transactions par carte.

RBI a également joué un rôle de catalyseur dans le développement et la croissance des paiements numériques à travers le pays, progressant ainsi vers l’objectif d’une «société sans argent liquide». Il a établi des lignes directrices et des circulaires pour le fonctionnement efficace des systèmes de paiement en mettant l’accent sur les contrôles de sécurité.

PCI est l’organisme représentatif des sociétés de paiement dans le pays,

