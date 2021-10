Devriez-vous acheter Akro après votre rupture ?

Akro (AKRO/USD) a fait une percée très attendue lundi, similaire dans sa structure à Link (LINK/USD) et Matic (MATIC/USD).Akro sera-t-il également capable de faire de gros mouvements ?

Un coup d’oeil aux classements de cette année

Akro avait formé une figure inversée tête et épaules en octobre et a également fait une percée par rapport à la figure, ce qui est un signal haussier pour les investisseurs. Il a également vu d’énormes volumes, ce qui suggère qu’il ne s’agit pas d’une fausse évasion. Le RSI a augmenté régulièrement et les divergences baissières ne sont pas visibles, suggérant que la tendance devrait se poursuivre. Après une cassure samedi, Akro a déjà retesté la ligne de tendance et entame maintenant un possible rallye. Une position longue peut être prise une fois qu’Akro franchit 0,03660 $, les objectifs peuvent être fixés à 0,0457 $ suivis de 0,0674 $ et même un nouveau record potentiel pour les investisseurs qui souhaitent rester plus longtemps. Un stop loss peut être maintenu à 0,0265 $.

Un examen plus approfondi des graphiques lundi.

Akro était dans une forte tendance haussière lundi et une poursuite est attendue car il n’y a pas de divergences RSI. Une fois qu’une cassure de la ligne de tendance au-dessus de 0,038 $ est observée, un fort mouvement haussier peut être attendu.

conclusion

Akro semble très haussier pour les prochaines semaines et une longue entrée pourrait être prise avec des objectifs énormes fixés, mais un stop loss doit également être maintenu. Après plusieurs confirmations et tendances haussières, Akro devrait atteindre ses objectifs dans les semaines et mois à venir.

