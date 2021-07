Devriez-vous acheter Avalanche dès maintenant pour 11 $?

in

Avalanche AVAX / USD est un écosystème blockchain spécialement conçu pour fonctionner comme un réseau décentralisé mondial sécurisé. Les événements récents de juin justifient le rachat d’Avalanche en juillet.

Développements d’avalanches et évaluation future

Le 17 juin, Avalanche a publié sa nouvelle feuille de route pour 2021.

Les principales mises à jour qu’ils ont en tête incluent l’expérience utilisateur, les fonctionnalités et les performances de la plate-forme, ainsi que la liquidité et la croissance de l’écosystème. Ici, AVAX a coûté 14 $.

Le 23 juin, nous avons vu le DeFi Yield Protocol (DYP) franchir une nouvelle étape, où le projet a annoncé son extension à Avalanche. Cette extension d’avalanche devrait s’achever en juillet et sera initialement lancée avec trois produits, dont DYP Farming, DYP Tools et DYP NFT.

En raison de cette intégration et de cette expansion, nous pouvons constater une augmentation de l’utilisation des jetons AVAX et, de manière réaliste, nous pouvons voir leur demande augmenter. Étant donné que le prix est mesuré par la demande pour le jeton, nous pouvons nous attendre à ce qu’il aille encore plus haut. Ici, AVAX valait 11 $.

Le 29 juin, Ankr’s StakeFi a lancé la participation et les obligations Avalanche (AVAX). StakeFi est la rampe de lancement Internet Bond d’Ankr, où Avalanche Bond (aVAXb) sera lancé, enveloppé sous un jeton ERC-20. Ceci, à son tour, permettra à tout utilisateur disposant de jetons AVAX sur le réseau Avalanche de parier et de recevoir en retour le bonus Internet AVAX (aAVAXb). Ici, nous avons vu le prix d’AVAX à 12 $.

Cela peut se produire sur la Binance Smart Chain ou sur le réseau Ethereum. Pour cette raison, nous pouvons constater une augmentation de la demande et de l’utilisation du jeton AVAX, ce qui peut entraîner une augmentation du prix.

Dois-je acheter Avalanche (AVAX) ?

Le 1er juillet, le prix d’AVAX était de 11 $.

Il s’agit d’un projet qui vise à permettre à quiconque de lancer ou d’échanger toute forme d’actif et d’en avoir le contrôle de manière décentralisée grâce à l’utilisation de contrats intelligents.

En d’autres termes, les projets qui s’appuient sur lui définissent sa valeur, et il y en a pas mal qui commencent à le mettre en œuvre ou à l’étendre, comme c’est le cas du DeFi Yield Protocol (DYP).

Tout au long du mois de juin, nous avons vu le prix d’AVAX monter à 20 $ le 3 juin et aussi bas que 9,59 $ le 22 juin.

Ceci, à son tour, nous donne un aperçu du potentiel de croissance récent du jeton et de ce à quoi nous pouvons raisonnablement nous attendre à l’avenir.

En supposant que les développeurs soient à la hauteur de leur feuille de route et que le lancement d’Avalanche Bond (aVAXb) par Ankr StakeFi attire de nouveaux utilisateurs et un intérêt accru, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le prix atteigne la barre des 15 $ d’ici la fin juillet.

Cela signifie qu’à la barre des 11 $, AVAX est un investissement rentable si vous parvenez à maintenir cette valeur et à augmenter votre volume de transactions.

