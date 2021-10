Devriez-vous acheter Cardano car il est à la traîne des gains Bitcoin ? Ce que disent les diagrammes

Au cours des 30 derniers jours, le prix du Bitcoin (BTC / USD) a augmenté d’environ 20% et se maintient toujours. Cependant, Cardano (ADA / USD) est nettement en retard sur Bitcoin et est inférieur d’environ 10 % sur la même période de 30 jours.

Examinons de plus près le graphique mensuel de Cardano pour voir s’il existe des signes confirmant que Cardano pourrait rebondir et commencer à combler l’écart de sous-performance.

Ce que montre le graphique Cardano

ADA a formé un triangle symétrique et a rompu après trois mois de consolidation. Cependant, les volumes après la cassure de jeudi sont toujours très faibles et la cassure ne semble pas forte du tout. Cardano se dirige vers un nouveau test de la ligne de tendance à partir de vendredi et si il peut rester au-dessus au cours des prochains mois semblerait très prometteur pour la pièce.Une cassure de la structure a également été observée, les plus hauts inférieurs étant engloutis par les plus hauts avec la cassure de la bougie jeudi, cependant, ADA a donné une clôture faible montrant que la cassure n’est pas trop forte. 1 951 $ est une zone de demande très importante pour ADA car il n’y a pas de zones de demande en dessous de ce niveau. sur une fausse cassure, un nouveau test réussi au niveau de 2 163 $, cela devrait être vu avant d’entrer dans le ADA. Si le nouveau test échoue, une entrée courte peut également être prise car une fausse cassure peut entraîner r grands objectifs. Si un nouveau test réussi est constaté, nous pouvons nous attendre à un objectif de 2 959 $ comme premier niveau de prise de bénéfices et à un nouveau record historique comme deuxième. Un objectif à long terme de 4,35 $ peut être fixé, ce qui est le point de 1,618 pour les niveaux de Fibonacci, car le niveau de 1,618 pourrait devenir un niveau de résistance important pour l’ADA.

Devriez-vous acheter ADA cette semaine ?

L’ADA a testé le niveau de 2 261 $ à plusieurs reprises jeudi et vendredi et semble tomber en dessous de ce niveau, ce qui confirme la vision initiale d’un nouveau test de la ligne de tendance. Une entrée courte peut également être prise lorsqu’elle tombe en panne. , cependant, il faut faire attention car la moyenne mobile à 200 jours est juste en dessous du support.Un objectif de 2 163 $ peut être fixé en prenant une position courte.

conclusion

Une entrée longue ne devrait pas être effectuée jusqu’à ce qu’un nouveau test clair de la ligne de tendance soit observé avec une augmentation des volumes.

