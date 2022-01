Devriez-vous acheter Crypto.com Coin (CRO) après avoir rejoint SBIP ?

Crypto.com CRO / USD est un échange de crypto-monnaie basé à Singapour. Il permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des crypto-monnaies populaires aux côtés d’altcoins moins connus, et prend en charge le trading, l’investissement, les paris, les portefeuilles, les NFT et bien plus encore.

Crypto.com Coin (CRO) est le jeton de crypto-monnaie natif utilisé sur la chaîne Crypto.com et donne accès à de nombreux avantages à plusieurs niveaux au sein de l’écosystème Crypto.com.

Partenariat avec l’Université nationale de Singapour comme catalyseur de croissance

Le 14 décembre, nous avons discuté si Crypto.com valait la peine d’être acheté après que sa valeur ait chuté de 45%.

Le 3 janvier, Crypto.com a fait partie d’un partenariat blockchain avec l’Université nationale de Singapour. En fait, ils sont devenus des membres Gold du Singapore Blockchain Innovation Program.

En conséquence, Crypto.com encouragera le développement et l’adoption de la technologie blockchain dans des secteurs auparavant sous-utilisés.

De ce fait, nous pouvons constater que la bourse continue d’étendre sa présence aux États-Unis, et nous avons même vu une augmentation des transactions sur la chaîne Cronos.

En fait, le testnet Cronos a réalisé 15 millions de transactions lors de son événement testnet incitatif, Cassani.

Dois-je acheter des pièces Crypto.com (CRO) ?

Le 4 janvier, Crypto.com Coin (CRO) valait 0,5586 $.

Afin que nous puissions avoir une indication de ce que signifie exactement ce point de valeur pour le jeton CRO, nous passerons en revue son point de valeur ATH et ses performances en décembre.

En ce qui concerne la valeur maximale historique du token CRO, c’était le 24 novembre que le token a atteint une valeur de 0,965407 $. Ici, nous pouvons voir qu’à son point de valeur ATH, le jeton avait une valeur supérieure de 0,406807 $ ou de 73%.

Lorsque nous examinons les performances du jeton CRO en décembre, nous pouvons voir que son point culminant a été le 1er décembre, lorsqu’il a atteint une valeur de 0,7668 $.

Cependant, son point de valeur le plus bas pour décembre était le 20 décembre, lorsque le jeton a baissé à une valeur de 0,4843 $. Cela nous donne une indication que du 1er décembre au 20 décembre, la valeur du jeton a diminué de 0,2825 $ ou 36%.

Cependant, du 20 décembre au 4 janvier, la valeur du jeton a augmenté de 0,0743 $ ou 15 %.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le CRO atteigne 0,6 $ d’ici la fin janvier, ce qui en fait un achat solide.

