Devriez-vous acheter de l’audio après le crash de mercredi ?

Mercredi une grosse baisse a été observée dans de nombreuses crypto-monnaies, les devises s’échangeaient à plus de 10% dans le rouge et l’Audio (AUDIO/USD) était la leur. L’audio se négocie plus de 10 % en baisse cette semaine et cela pourrait être une excellente occasion d’acheter la baisse.

Un regard sur le graphique de ce mois-ci.

L’audio est en baisse de plus de 15% depuis mardi, mais des achats à volume élevé ont été observés mercredi, l’audio étant en baisse de plus de 20% pour soutenir la moyenne mobile de 200 jours. Un possible remaniement a été observé mercredi lorsque le prix est tombé à 20% et a augmenté de 10% en un rien de temps, cela pourrait être le signe qu’un mouvement haussier aura bientôt lieu. L’audio était également pris en charge par une zone de demande à 1,9 $, et tant qu’il se négocie au-dessus de la zone, les entrées longues peuvent être prises et les stop-loss peuvent être maintenus en dessous de la zone. L’audio a formé un triangle descendant, et une position longue dans la zone de demande peut être prise à 1,9 $ et les investisseurs qui veulent un point d’entrée plus sûr peuvent s’attendre à une cassure au-dessus de 2,3 $. Les objectifs peuvent être fixés à 2,6 $, 3,1 $ et un nouveau record historique pour les investisseurs qui souhaitent conserver Audio pendant une période plus longue.

Devriez-vous entrer l’audio le mercredi ?

L’audio a formé une divergence haussière mercredi, suggérant qu’un renversement sera bientôt observé. Une entrée longue peut être prise une fois qu’une cassure du coin de 2 030 $ est observée.

conclusion

La baisse ressemble à un grand renversement pour acheter de l’audio, mais les investisseurs doivent être patients et attendre un renversement clair car l’audio pourrait encore sortir de la zone de demande cruciale à 1,9 $.

Cependant, si un retournement est observé, cela pourrait être un excellent point d’entrée et de grands objectifs pourraient être atteints dans les semaines et les mois à venir.

