Devriez-vous acheter Dent (DENT) après ses diverses mises à niveau technologiques ?

Dent DENT / USD est un opérateur mobile numérique qui propose des cartes eSIM, ainsi que des forfaits de données mobiles et même des recharges de minutes d’appel et de services sans roaming.

Tirez parti de la technologie blockchain pour créer un marché mondial pour la libéralisation des données mobiles.

Le jeton DENT est un jeton basé sur Ethereum qui suit la norme de jeton ERC-20.

L’évolution de Dent comme catalyseur de croissance

Le 29 septembre, nous avons discuté de la question de savoir si le jeton DENT était une opportunité d’achat solide après sa liquidation à l’époque.

DENT a annoncé son expansion dans une infrastructure mondiale pour DENTNet le 7 décembre, où ils ont achevé des opérations telles que la relocalisation de DENTHQ de Hong Kong aux BVI.

Ils ont également ouvert un centre de développement Blockchain et Telco à Dubaï, établi un centre de réseau de télécommunications à Auckland et établi de nouveaux centres de réseau mobile à Washington DC, Francfort et Singapour.

Le 17 décembre, Dent a fait une annonce sur Twitter à propos de son SDK GIGASTORE, qui permet à tout développeur d’applications de créer facilement des offres de données mobiles au sein de leurs applications.

Plus tard, le 22 décembre, ils ont publié un article mettant en relation 27 501 étudiants dans les régions rurales du Kenya grâce à l’aide de Dent Wireless.

Tout cela a contribué à la croissance du jeton DENT.

Dois-je acheter Dent (DENT) ?

Le 24 décembre, Dent (DENT) valait 0,004743 $.

Pour voir à quel type de valeur il s’agit pour le jeton DENT, nous passerons en revue son point de valeur ATH ainsi que les performances du jeton le mois dernier.

Lorsque nous regardons le point de valeur ATH du jeton DENT, nous pouvons voir qu’il a été gagné le 9 janvier 2018, lorsqu’il a atteint 0,1006 $ en valeur. À son point de valeur ATH, le jeton valait 0,095857 $ de plus ou 2021 %.

Lorsque nous examinons la valeur du jeton en novembre, nous pouvons voir que le 2 novembre, le jeton avait son point de valeur le plus élevé à 0,008167 $.

Cependant, son point de valeur le plus bas était le 28 novembre, lorsque le jeton a baissé à une valeur de 0,004557 $.

Ici, nous pouvons voir que le jeton a diminué en valeur de 0,00361 $ ou de 44%.

Selon les données d’IntoTheBlock, DENT a enregistré 5,83 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars.

De plus, DENT a enregistré 1,73 million de dollars d’entrées commerciales totales, ainsi que 2,5 millions de dollars de sorties commerciales totales.

Avec sa récente augmentation de la valeur et du volume des transactions, nous pouvons nous attendre à ce que DENT reste sur sa lancée haussière et atteigne 0,006 $ d’ici la fin décembre, ce qui en fait un achat intéressant.

Le poste Devriez-vous acheter Dent (DENT) après ses diverses mises à niveau technologiques ? est apparu en premier sur Invezz.