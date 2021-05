Devriez-vous acheter des crypto-monnaies après le règlement de mercredi?

Le prix du Bitcoin BTC / USD a perdu 20% mercredi matin, portant son compte de pertes sur sept jours à environ 36%. La faiblesse s’est étendue au-delà de Bitcoin, car de nombreux noms de crypto-monnaie de haut niveau ont également chuté de manière spectaculaire.

La déclaration d’avertissement de la Chine fait baisser le BTC

Bitcoin a connu une tendance à la baisse ces derniers jours, en partie parce que le PDG de Tesla Inc (NASDAQ: TSLA), Elon Musk, a confirmé sur Twitter que son entreprise suspendait les transactions Bitcoin. Bien que le PDG ait clarifié plus tard que ce n’était pas le cas, les investisseurs ont continué à se concentrer sur leurs commentaires publics sur la durabilité de l’exploitation minière et des transactions Bitcoin.

En plus du cycle de nouvelles négatif, les responsables chinois ont publié mardi une nouvelle loi stipulant que les institutions financières et les sociétés de paiement ne peuvent plus offrir aux clients des services liés aux crypto-monnaies. L’interdiction comprend la négociation, la compensation et le règlement. Selon CNBC, plusieurs organismes de réglementation chinois ont déclaré dans un communiqué conjoint:

Récemment, les prix de la crypto-monnaie ont grimpé en flèche et ont chuté, et le commerce spéculatif de la crypto-monnaie a rebondi, portant gravement atteinte à la sécurité des biens des personnes et perturbant l’ordre économique et financier normal.

Mercredi matin, le Bitcoin se négociait à un prix aussi bas que 30201,96 $ en réaction aux développements en dehors de la Chine.

D’autres crypto-monnaies fortement dans le rouge

De nombreux investisseurs ont été à l’écart et ont attendu pour acheter des crypto-monnaies après un fort recul. Voici un résumé de la performance de plusieurs crypto-monnaies étroitement suivies mercredi matin:

Ethereum ETH / USD – En baisse de 27% à 2460,35 $. Cardano ADA / USD: en baisse de 30% à 1,40 $. Dogecoin DOGE / USD – En baisse de 27% à 0,35 $. XRP XRP / USD – En baisse de 28% à 1,13 $. Litecoin LTC / USD – En baisse de 35% à 195,93 $. Thêta THETA / USD: en baisse de 36% à 6,10 $.

La vente de crypto-monnaies s’étend aux actions

Plusieurs actions exposées au Bitcoin ou à d’autres crypto-monnaies étaient également nettement rouges mercredi matin. Les investisseurs qui cherchent à acheter des actions de crypto-monnaie après une vente peuvent envisager de jeter un coup d’œil à ces noms:

Riot Blockchain Inc (NASDAQ: RIOT) – En baisse de 12% à 22,49 $. Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ: MARA): en baisse de 13% à 19,89 $. Coinbase Global Inc (NASDAQ: COIN): en baisse de 9,5% à 216,32 $. Tesla: en baisse de 4,8% à 549,80 $.

Devriez-vous acheter le crash de la crypto-monnaie maintenant?

Le PDG de Galaxy Digital, Michael Novogratz, a déclaré sur la «Squawk Box» de CNBC que les crypto-monnaies rebondiraient, mais les investisseurs ne devraient pas s’attendre à un rallye rapide. Il a dit:

Cela va prendre du temps, le marché va se consolider, vous trouverez un fond quelque part. J’espère que c’est près d’ici.

L’histoire plus large à long terme concernant le potentiel de croissance des crypto-monnaies “n’a abouti à rien”, a déclaré Novogratz. La «révolution crypto» se poursuivra, bien qu’après un revers qui aurait pu nuire financièrement à certains investisseurs.