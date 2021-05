Devriez-vous acheter des crypto-monnaies au milieu de la récente vente?

Le secteur de la crypto-monnaie se négociait principalement dans le rouge lundi, tandis que Bitcoin et Ethereum sont officiellement entrés dans un marché baissier. Un marché baissier est défini comme une baisse d’au moins 20% par rapport aux sommets historiques.

Lundi, le prix du Bitcoin (BTC / USD) s’échangeait à près de 42000 $, soit une baisse de 26% en une semaine. Le prix de l’Ethereum (ETH / USD) a également baissé d’environ 24% à environ 3150 $. Parmi les rares crypto-monnaies échangées en vert lundi, il y avait Cardano (ADA / USD), qui était en hausse d’environ 13%.

Le crash de Bitcoin, Ethereum et de nombreuses autres crypto-monnaies a conduit de nombreux nouveaux investisseurs à jeter un second regard sur l’espace. Si vous faites partie de nouveaux investisseurs qui cherchent à acheter des crypto-monnaies pour la première fois au milieu de la récente faiblesse, ce guide est pour vous.

Comment et où acheter des crypto-monnaies dès maintenant

Acheter des crypto-monnaies pour la première fois est une tâche simple, car de nombreux courtiers réputés ont commencé à offrir à leurs clients la possibilité d’acheter du Bitcoin, de l’Ethereum et des dizaines d’autres devises. Si vous souhaitez avoir une crypto-monnaie ou plusieurs crypto-monnaies dans le cadre d’un portefeuille diversifié, vous devrez ouvrir un compte auprès d’un courtier en crypto-monnaie.

Notre équipe d’experts financiers peut recommander en toute sécurité deux courtiers en crypto qui sont surtout connus pour leur facilité d’utilisation, leurs frais bas et leur support exceptionnel.

eToro

La société Fintech eToro a été fondée en 2007 et est devenue l’un des meilleurs courtiers en crypto-monnaie du secteur. La plate-forme comprend un élément social pour le trading où les utilisateurs peuvent suivre le portefeuille de traders experts.

L’achat de crypto-monnaies sur la plate-forme eToro est très sûr. La société elle-même a été évaluée à 10 milliards de dollars dans le cadre d’un accord visant à devenir une société cotée en bourse sur une grande bourse américaine. En tant que tels, les investisseurs qui cherchent à acheter des crypto-monnaies avec un compte eToro sont entre de bonnes mains.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour démarrer avec eToro:

Plus500

Plus500 est un courtier solide qui permet aux investisseurs d’acheter des actions, des matières premières et des crypto-monnaies. Bien que techniquement classés comme courtier en contrat pour différence (CFD), les investisseurs n’achètent pas des actifs purement et simplement. Au lieu de cela, ils achètent un dérivé dont la valeur augmente ou diminue à l’unisson avec l’actif sous-jacent, dans ce cas Bitcoin, Ethereum ou l’une des autres crypto-monnaies négociables.

Plus500 est entièrement autorisé dans les domaines dans lesquels il opère et constitue une option exceptionnelle pour les investisseurs novices dans l’investissement dans les crypto-monnaies.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour démarrer avec Plus500

Que sont les crypto-monnaies?

De nombreux investisseurs connaissent au moins une ou deux crypto-monnaies, telles que Bitcoin et Ethereum. Compte tenu de l’état encore jeune de l’industrie de la crypto-monnaie, il est compréhensible que beaucoup ne comprennent pas pleinement ce qu’est une crypto-monnaie.

En bref, une crypto-monnaie est une monnaie numérique qui fonctionne sans institution centralisée comme une banque pour vérifier les transactions. Au lieu de cela, une crypto-monnaie utilise une blockchain pour créer un enregistrement décentralisé du mouvement des pièces et des jetons.

Bitcoin a été la première crypto-monnaie et elle a été lancée en 2008. L’identité de la personne (ou des personnes) derrière la première monnaie numérique reste un mystère à ce jour. Mais ce que l’on sait, c’est le but de la mission de Bitcoin, qui est de perturber le secteur financier mondial à la suite de la crise financière de 2008.

Qu’est-il arrivé aux crypto-monnaies lundi?

Le prix de la plupart des principales crypto-monnaies a chuté lundi. De nombreux investisseurs et traders attribuent la vente à un partisan notable de la crypto-monnaie et PDG de Tesla Inc, Elon Musk, qui pourrait changer d’avis sur le secteur.

Tesla a plus d’un milliard de dollars de Bitcoin sur son bilan et un tweet déroutant de Musk a donné à certains l’impression que la société a vendu son Bitcoin ou envisage de vendre son Bitcoin.

Mais un tweet de suivi de Musk a confirmé que “Tesla ne vendra pas Bitcoin” et de nombreux investisseurs le considèrent comme une confirmation que Bitcoin continuera à jouer un rôle dans le monde de l’entreprise.

Cependant, les vendeurs contrôlaient le stock lundi, Bitcoin ayant chuté d’environ 10% sur la journée. Certains attribuent la baisse à une prise de bénéfices normale, car le prix d’un Bitcoin cette fois-ci l’année dernière était d’environ 10000 dollars, de nombreux investisseurs sont donc assis avec des rendements non réalisés importants.

Voici un bref résumé de l’action des prix d’autres crypto-monnaies notables lundi:

Ethereum (ETH) est en baisse de 11% à 3212 $.

Binance Coin (BNB) est en baisse de 12% à 502,26 $.

Cardano (ADA) a augmenté de 14% à 1,95 $.

Dogecoin (DOGE) a diminué de 8,65% à 0,48 $.

Litecoin (LTC) a diminué de 12% à 267,72 $.

EOS (EOS) était en baisse de 10% à 9,01 $.

