Devriez-vous acheter des pièces Enjin (ENJ) dès maintenant ? Regard sur l’avenir des produits de jeux blockchain

Le 23 juin, Enjin ENJ/USD a pimenté les choses en présentant une introduction aux NFT évolutifs et programmables lors de la réunion Azure blockchain.

Le 24 juin, Enjin a rejoint le Crypto Climate Accord dans le but de décarboner son empreinte et d’ajouter plus de crédibilité aux préoccupations environnementales de l’industrie. De plus, Crypto Climate Accord est soutenu par 20 entreprises des secteurs de la blockchain, de la fintech et de la technologie verte, avec des noms comme Ripple, CoiNShares, ConsenSys, Web3 Foundation, Zodia, Canopi et bien d’autres.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le 25 juin, Pandemic Games a rejoint l’écosystème Enjin. Pandemic Games a été renommé Tron Game Center et crée 2 jeux sur JumpNet avec des NFT partagés qui peuvent être utilisés dans les deux titres. Le premier jeu sera Pandemic Shooter et le second sera Space Combat.

L’industrie du jeu vidéo et comment Enjin comble les vides

Le marché mondial du jeu vidéo était évalué à 173,7 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre une valeur de 314,40 dollars en 2026.

Enjin est une entreprise qui fournit un écosystème de produits de jeu interconnectés et compatibles avec la blockchain. Il a actuellement une capitalisation boursière de plus de 833 millions de dollars et une offre en circulation de plus de 800 millions de jetons ENJ.

Le 25 juin, ENJ valait 1 $. Le 21 juin, il est tombé en dessous de 1 dollar à 0,93 dollar pour la première fois depuis le 23 mai, où il est tombé à 0,95 dollar.

L’une des valeurs les plus élevées qu’il a réussi à atteindre était le 9 avril, où il a atteint 3,94 $.

Dois-je acheter Enjin Coin (ENJ) ?

Enjin Coin dépassera-t-il la barre des 3$ à court terme ? Probablement pas, mais cela ne signifie pas que les investisseurs ne peuvent pas afficher de solides rendements. Nous sommes confiants en disant que le niveau de 1 $ fournira un support solide et il est très douteux qu’il se maintienne en dessous de la barre des 1 $. Le prix actuel arrive à un moment où de plus en plus de blockchains s’orientent vers des solutions plus vertes, ce qui est salué par les médias grand public.

De plus, la collaboration avec Crypto Climate Accord se traduira par l’attention et le battage médiatique.

Le fait que de plus en plus de studios comme Pandemic Games rejoignent les écosystèmes et créent des jeux qui utiliseront NFT alimentés par le réseau Enjin montre qu’il y a un intérêt.

Vous avez donc un développement actif, un passage à une solution plus verte et une plus grande utilisation du jeton ENJ à la suite de tout cela.

Même si la valeur a un peu baissé, ce n’est pas trop drastique et, à 1 $, cela pourrait être un investissement rentable.

C’est particulièrement le cas si vous le faites avant la sortie des titres les plus récents.

Lorsqu’ils auront un attrait général, le prix d’ENJ ne manquera pas d’augmenter, surtout fin juillet, alors que le jeu Pandemic Shooter sera lancé le 27 juin.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent