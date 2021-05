Devriez-vous acheter des plans de santé individuels pour vos parents ou opter pour un flotteur familial?

Il est impératif de prendre ces facteurs en considération lors du choix du montant de la somme assurée et du type de police.

Il existe de nombreux régimes d’assurance maladie et des couvertures optionnelles disponibles sur le marché qui sont conçus pour cibler différentes catégories de la population ainsi que différents types de couvertures pour les frais d’hospitalisation et les maladies graves.

Priya Deshmukh Gilbile, COO, ManipalCigna Health Insurance, déclare: «Idéalement, il faudrait opter pour des régimes d’assurance maladie hautement personnalisables et offrant des options de couverture étendues, en plus de couvrir les frais d’hospitalisation résultant de maladies liées au mode de vie et / ou de maladies graves.»

Les experts disent qu’il faut opter pour des plans qui répondent non seulement aux besoins de santé actuels, mais aussi à ceux dont ils sont susceptibles d’avoir besoin à différentes étapes de leur vie.

Une police individuelle distincte ou un plan familial pour vos parents?

Pour un parent âgé de plus de 50 ou 55 ans, la plupart se confondent entre une police individuelle distincte et un régime flottant familial global. Les experts disent, tout d’abord, qu’un régime complet d’assurance maladie est un incontournable aujourd’hui.

Subramanyam Brahmajosyula, responsable du développement de produits, SBI General Insurance, déclare: «Les plans flottants sont recommandés pour tous les membres de la famille, y compris les parents, car les primes de ces plans sont plus rentables que les plans individuels. De plus, la couverture d’assurance médicale devient plus difficile à obtenir à mesure que vous franchissez 50 ans. »

Cela dit, on peut également choisir entre une police multi-individuelle (qui offre une couverture individuelle pour tous les assurés en une seule police) ou une police flottante familiale, au lieu de plusieurs polices individuelles, en fonction du besoin, des antécédents médicaux et du nombre de membres en la famille.

Deshmukh, ManipalCigna Health Insurance déclare: «Si quelqu’un a besoin de tirer parti de tous les avantages des polices individuelles et préfère se débarrasser des défis, il faut envisager d’acheter une police multi-individuelle au lieu de plusieurs polices individuelles. Les polices multi-individuelles offrent des couvertures sur une base individuelle comme en ligne avec les polices individuelles mais sous une seule police. Par conséquent, la gestion des polices est beaucoup plus simple, tout en offrant une couverture individuelle complète pour chacun des membres de la famille. »

De plus, étant donné que tous les membres de la famille sont couverts par une seule police multi-individuelle, ces polices offrent des rabais en fonction du nombre de membres couverts. Par exemple, le plan d’assurance ManipalCigna ProHealth offre une remise sur les primes allant jusqu’à 25 pour cent pour couvrir 2 membres de la famille et plus, ce qui est l’un des rabais les plus élevés du secteur.

Deshmukh, ManipalCigna Health Insurance ajoute: «Parce que les Indiens souffrent aujourd’hui de divers problèmes de santé liés au mode de vie tels que l’hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires en raison d’une mauvaise gestion du régime de vie, sans parler de la situation pandémique actuelle, qui crée une énorme coupure d’épargne, car il est possible que toute la famille soit touchée – Il est impératif de prendre ces facteurs en considération au moment de décider du bon montant d’assurance et du type de police. »

Dans le cas de la couverture flottante, les experts disent qu’il faut s’assurer que la somme assurée est d’au moins 1 crore Rs et plus pour accéder à des soins de santé de qualité en Inde ou à l’étranger et répondre aux problèmes de chaque inflation médicale croissante.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.