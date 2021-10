Devriez-vous acheter des régimes de revenu garanti auprès de compagnies d’assurance-vie? Vérifiez les avantages et les inconvénients

Les rendements du régime de revenu garanti sont faibles par rapport aux autres options de placement. Image représentative

Les experts en finances personnelles suggèrent de considérer l’assurance comme un outil de protection et non comme une option d’investissement. Cependant, plusieurs polices promettent un revenu garanti sur une période de temps et créent beaucoup de confusion dans l’esprit des acheteurs – qu’il s’agisse de voir l’assurance-vie comme un investissement ou, comme son nom l’indique, une assurance.

Une autre question qui préoccupe les acheteurs est la suivante : s’ils doivent acheter une police offrant un revenu garanti ?

Selon Dhirendra Mahyavanshi, cofondatrice de Turtlemint, le but même d’un régime d’assurance-vie dans la vie de quiconque est de fournir une protection. Cependant, certains ont des objectifs d’épargne associés à des versements garantis complétant leurs objectifs de protection. C’est là que les régimes de revenu garanti des compagnies d’assurance-vie jouent un rôle.

Les régimes de revenu garanti ont un calendrier prédéfini et un montant spécifié qui est versé au preneur d’assurance s’il survit à la durée mentionnée. Ces revenus peuvent être payés annuellement, trimestriellement, semestriellement ou mensuellement.

Le montant des revenus de ces régimes est fixe et s’exprime soit en pourcentage de la somme assurée, soit en prime annualisée.

Mahyavanshi a déclaré à FE Online dans une interaction par e-mail que le versement du revenu dans le cadre des plans de revenu garanti commence dans l’un des cas suivants :

Après le terme de paiement des primes si le contrat est un contrat à primes limitées Après l’échéance, pour un nombre fixe d’annéesAprès le décès, soit pour un nombre fixe d’années, soit jusqu’à la fin de la durée du contrat.

Quel rôle le Régime de revenu garanti peut-il jouer dans son plan financier global

« Si une personne a besoin d’une source de revenu garantie et régulière, les régimes de revenu garanti peuvent s’avérer avantageux. En ce qui concerne la planification financière, les régimes de revenu garanti peuvent s’avérer utiles pour les personnes approchant de la retraite qui souhaitent recevoir une source de revenu garantie et sécurisée après la retraite », a déclaré Mahyavanshi.

« De plus, pour les personnes qui cherchent à compléter leurs revenus, les régimes de revenu garanti peuvent être utiles », a-t-il ajouté.

On pense qu’il ne faut pas voir l’assurance comme un instrument de revenu. On devrait plutôt voir l’assurance comme une assurance seulement.

Alors, est-il juste de mélanger assurance et revenu par le biais de tels régimes de revenu garanti ? Expliquant cela, Mahyavanshi a déclaré que des plans de revenu garanti sont disponibles sur le marché et que les gens doivent connaître leurs caractéristiques et leurs aspects avant d’acheter le plan. « Si les exigences d’un individu s’alignent sur les régimes de revenu garanti, ils peuvent alors investir dans de tels régimes et créer un corpus sécurisé pour leurs besoins. »

Il existe différents types de produits d’assurance pour répondre aux différents besoins des consommateurs. Il y avait des plans d’assurance traditionnels avec un élément d’épargne offerts sur le marché depuis des lustres.

Cependant, maintenant avec plus d’acteurs privés sur le marché, les consommateurs ont un plus grand bouquet de produits avec des retours plus élevés parmi lesquels choisir.

« Si les besoins d’un individu s’alignent sur les plans de revenu garanti, il/elle peut sûrement investir dans de tels plans pour créer un corpus sécurisé pour l’avenir », a déclaré Mahyavanshi.

Qui devrait acheter un régime de revenu garanti?

Mahyavanshi a déclaré qu’il s’agissait davantage d’une question subjective et relative. « La pertinence des régimes de revenu garanti dépend des besoins, de l’appétit pour le risque, des objectifs financiers et de l’horizon de placement d’une personne. »

De tels plans peuvent s’avérer appropriés pour les personnes qui –

Avoir un horizon d’investissement à moyen ou long termeSont totalement opposés aux risques de marchéVeulent constituer un corpus garantiVeulent bénéficier d’une couverture d’assurance sur leurs investissementsVouloir un flux de revenus garantis pour leurs besoins

Options autres que les régimes de revenu garanti

Si votre objectif principal est de générer une richesse ou un revenu fixe, vous pouvez envisager plusieurs autres options. Certains d’entre eux sont : la Caisse publique de prévoyance, les dépôts à terme, les systèmes de dépôts postaux, les dépôts récurrents, les CEP, etc. Ces plans d’épargne ne promettent pas de couverture d’assurance, qui est disponible dans le cadre des plans de revenu garanti.

Avantages et inconvénients du régime de revenu garanti

Avantages

Certains des avantages offerts par les régimes de revenu garanti sont :

Premièrement, les avantages que vous tirez du régime sont garantis. Il n’y a aucune exposition à la volatilité du marché, ce qui garantit que vous obtenez un taux de revenu fixe même lorsque les marchés sont volatils ou baissiers. Cela peut être utile pour les investisseurs averses au risque qui cherchent à éviter les risques de marché et veulent une avenue sécurisée pour leurs investissements.

Les régimes de revenu garanti vous procurent une source de revenu supplémentaire. Ceci est utile si vous avez besoin d’un revenu supplémentaire pour faire face à vos dépenses ou si vous souhaitez un revenu régulier après un âge spécifié.

Les revenus peuvent être utilisés pour payer la prime de la police, en partie ou en totalité, ce qui rend le paiement des primes facile et abordable.

Si le revenu est versé après le décès, le régime assure la sécurité financière de votre famille même en votre absence.

Enfin, l’angle fiscal ne peut être ignoré. Les primes versées ainsi que les revenus que vous percevez sont libres d’impôt sous réserve de certaines modalités. En tant que tel, vous pouvez planifier efficacement vos impôts et même créer un corpus exonéré d’impôt avec le plan.

Les inconvénients

Selon Mahyavanshi, le seul inconvénient des régimes de revenu garanti est que le rendement global du produit est généralement inférieur à celui de ses homologues, mais cela est principalement dû à la partie assurance intégrée au régime. Ainsi, un individu devrait prendre en compte la portion d’assurance, tout en comparant les rendements.

