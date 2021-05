Devriez-vous acheter Dogecoin avant le possible affrontement d’Elon Musk avec les acteurs de “ SNL ”?

Dogecoin a flirté avec le niveau de 0,70 $ pour la première fois mercredi, mais le populaire DOGE soutenu par Elon Musk est retombé au niveau de 0,60 $. Le prix du Dogecoin est susceptible de traverser une période de volatilité avant les débuts de Musk le Saturday Night Live.

Avant la performance tant attendue de Musk sur SNL, plusieurs acteurs de la série de sketchs comiques ont exprimé leur frustration à l’égard de l’hôte invité et ont menacé de ne pas participer. Cela affectera-t-il le prix du Dogecoin? Est-ce que quelqu’un qui veut acheter Dogecoin s’en soucie maintenant?

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Si vous faites partie de ceux qui pensent que Dogecoin sur la lune continuera avec ou sans une performance SNL réussie, ce guide sur la façon d’acheter Dogecoin est pour vous.

Comment et où acheter des actions Dogecoin aujourd’hui

L’une des erreurs les plus courantes commises par les nouveaux investisseurs est d’assimiler la crypto-monnaie Dogecoin aux actions Dogecoin. Pour être clair: Dogecoin est une crypto-monnaie, c’est-à-dire une monnaie numérique ou virtuelle. Étant donné que Dogecoin n’est pas une entreprise, le regrouper avec des actions n’est pas exact.

Mais tout comme les actions, l’achat de Dogecoin aujourd’hui peut être effectué par l’intermédiaire d’un courtier de confiance et de bonne réputation. Dogecoin se négocie sous le symbole DOGE, il est donc facile et simple de vérifier le deuxième prix en direct de Dogecoin.

Si investir dans DOGE vous intéresse, notre équipe d’experts financiers a trié plusieurs courtiers en crypto-monnaie pour sélectionner les meilleures plateformes pour acheter Dogecoin.

1. eToro

L’un des courtiers de crypto-monnaie à la croissance la plus rapide en 2021 est eToro. Fraîchement sorti d’un accord pour devenir bientôt une entreprise publique, eToro a récemment ajouté Dogecoin à sa liste déjà longue de crypto-monnaies disponibles au commerce. Si vous êtes prêt à investir dans DOGE aujourd’hui, vous inscrire à eToro est une décision intelligente.

Inscrivez-vous ici>

2. Plus500

Plus500 fait partie des courtiers CFD les plus fiables du secteur. Les investisseurs qui cherchent à profiter de la récente baisse du prix de Dogecoin peuvent profiter des faibles frais et de la plate-forme de confiance de Plus500.

Inscrivez-vous ici>

Dogecoin Price échappera-t-il à la controverse SNL?

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec “Saturday Night Live”, il se classe parmi les spectacles de comédie de sketchs américains les plus emblématiques de l’histoire de la télévision américaine. Un invité de célébrité en rotation donne un monologue d’ouverture chaque semaine, puis se joint à un casting régulier pour interpréter des sketches comiques.

Musk s’est tourné vers Twitter pour promouvoir son apparition sur “SNL” en se couronnant “The Dogefather”, une référence à la trilogie cinématographique emblématique “The Godfather”.

Certains acteurs de “SNL”, certains acteurs ne sont pas contents de partager potentiellement la vedette avec le sponsor de la pièce DOGE. Divers médias soulignent que le problème avec Musk pourrait n’avoir rien à voir avec Dogecoin. La position antisyndicale de Musk, une histoire de pêche à la traîne en ligne et la diffusion de ce que les experts considèrent comme des informations trompeuses sur la pandémie de COVID-19 sont probablement les principaux problèmes en jeu, plutôt que la crypto-monnaie DOGE.

Un média a noté une règle non écrite parmi les membres de la distribution SNL qui leur permet de ne pas agir s’ils se sentent mal à l’aise avec un invité. Bien que beaucoup de choses puissent se passer dans les prochains jours, aucun des acteurs n’a confirmé qu’il procéderait à un boycott.

Le prix du Dogecoin sera-t-il affecté par SNL?

Musk est arrivé à New York quelques jours avant de monter sur scène dans l’emblématique studio 30 Rockefeller Plaza. Dans la mode traditionnelle de Musk, il semble s’amuser avec le nouveau rôle et a taquiné un croquis sur Twitter combinant “Baby Shark” et “Shark Tank” pour former Baby Shark Tank.

Mais en fin de compte, Musk n’affectera probablement pas le prix de Dogecoin en combinant un clip vidéo pour enfants populaire avec une émission de téléréalité sur le thème des affaires. D’un autre côté, le prix du Dogecoin pourrait fortement évoluer pendant que Musk introduit «SNL», surtout s’il vantait les mérites de DOGE lors de son monologue d’ouverture.

Réaction des médias sociaux