Devriez-vous acheter du Bitcoin après le dernier tweet de Musk ? Invezz

Le Bitcoin BTC / USD a de nouveau dominé les gros titres des médias financiers lundi. La crypto-monnaie la plus grande et la plus reconnaissable s’est négociée au-dessus du niveau de 40 000 $ au milieu de deux catalyseurs notables : un tweet haussier du PDG de Tesla, Elon Musk, et la mise à jour de Taproot.

Naturellement, négocier au-dessus de la barre des 40 000 $ laisse de nombreux investisseurs se demander s’ils ont raté un rebond à court terme ou si Bitcoin a encore beaucoup de marge pour grimper plus haut.

Jetons un coup d’œil et évaluons une thèse d’entreprise.

Des montagnes russes d’émotions

La valeur du BTC a énormément changé lorsqu’il a été accepté, rejeté, puis ré-accepté par Tesla. L’attraction principale et l’exemple réel de son utilisation lui ont donné le soutien dont il avait besoin pour aller plus haut.

Tout allait bien pour les taureaux Bitcoin car le prix de la pièce a dépassé les 50 000 $ et a atteint un sommet historique de près de 63 000 $ en avril. Mais les dernières semaines racontent l’histoire complètement opposée avec Bitcoin tombant à 30 000 $ en mai.

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un tour de montagnes russes. Pour les détenteurs de Bitcoin à long terme, c’est tout à fait normal, car leur thèse d’investissement s’étend sur de nombreuses années, voire des décennies. Mais pour le reste de la communauté des investisseurs ? Eh bien, la volatilité est là pour rester, pour l’instant.

Le 13 juin, Elon Musk a déclaré que Tesla envisagerait d’accepter Bitcoin tant que les mineurs utiliseraient une énergie plus propre. Cela ne doit pas être confondu avec la confirmation à 100% que Tesla acceptera à nouveau Bitcoin. Mais cela peut ne pas avoir d’importance.

Nous voyons maintenant pourquoi la participation de Tesla dans Bitcoin est si critique pour sa valeur. Les commentaires de Musk ont ​​aidé Bitcoin à retrouver sa valeur pour se négocier au-dessus du niveau clé de 40 000 $.

La mise à jour de la racine principale importe moins

Le 12 juin, Bitcoin a également été approuvé par les mineurs du monde entier avec sa mise à jour connue sous le nom de Taproot, qui devrait entrer en vigueur en novembre. La mise à jour permettra une plus grande confidentialité des transactions, ainsi qu’une plus grande efficacité, et libérera le potentiel des contrats intelligents, qui a été l’une des principales caractéristiques qui ont fait le succès d’Ethereum.

Malgré la mise à jour, la valeur du Bitcoin a oscillé autour de 35 000 $. Qu’est-ce que cela signifie pour les perspectives de prix du Bitcoin ? C’est simple. L’acceptation généralisée du BTC détermine à quel point sa valeur est supérieure à celle de la technologie sous-jacente, bien que cela ait également un impact significatif sur elle.

Faut-il acheter du Bitcoin ?

Nous avons vu le BTC passer de 34 949 $ le 13 juin à 40 535 $, ce qui est une hausse encourageante pour les perspectives de prix à long terme. Il montre des signes d’une course haussière précoce et nous nous attendons à ce qu’il augmente en valeur.

Même si le battage médiatique de Tesla ralentit avec le temps, la mise à jour de Taproot suscitera certainement beaucoup d’intérêt de la part des développeurs d’applications décentralisées (dApp), et nous pourrions même voir différentes implémentations de la finance décentralisée (DeFi) dans Bitcoin en novembre.

Une fois la mise à jour de Taproot terminée en novembre, nous devrions assister à une croissance exponentielle. En tant que tel, acheter du Bitcoin pour environ 40 000 $ pourrait être un investissement rentable pour tout commerçant sérieux capable de résister à la volatilité à court terme.

