Devriez-vous acheter du PotCoin après des nouvelles positives sur la légalisation du cannabis ?

Le PotCoin POT/USD est passé de 0,014 $ à 0,030 $ depuis début novembre 2021, et le prix actuel s’élève à 0,018 $.

Crypto-monnaie pour l’industrie mondiale du cannabis

PotCoin est une solution de crypto-monnaie numérique pour l’industrie mondiale du cannabis qui permet aux amateurs de cannabis d’interagir et d’effectuer des transactions entre eux. Les fondateurs de ce projet ont décidé de résoudre les problèmes bancaires des personnes cherchant à vendre de la marijuana légale, car les banques ne peuvent pas légalement mener des affaires liées à la marijuana.

Le réseau PotCoin est disponible et accessible de n’importe où dans le monde, tandis que sa popularité a explosé grâce à l’exposition acquise par le célèbre basketteur Dennis Rodman.

Le réseau PotCoin est vraiment décentralisé et il est important de mentionner qu’il fait partie des réseaux les plus distribués dans l’espace du grand livre distribué. Le réseau PotCoin a un haut niveau de sécurité et travaille continuellement sur de nouvelles fonctionnalités, ce qui est très important pour son écosystème en expansion.

Les jetons PotCoin ont le symbole POT, et pour interagir avec ce réseau, vous devez utiliser des jetons POT. POT joue un rôle crucial dans l’écosystème PotCoin, et vous pouvez l’acheter directement auprès des bourses ou des portefeuilles.

La communauté PotCoin est pleine de personnes talentueuses qui travaillent continuellement pour développer le protocole et la communauté. La communauté Potcoin a augmenté de 600% du jour au lendemain en 2017 après que Denis Rodman se soit rendu en Corée du Nord sous le parrainage de ce projet et ait négocié la paix entre les États-Unis et Kim Jong-un.

Une nouvelle positive pour ce projet de loi est qu’un projet de loi dirigé par les républicains pour légaliser et taxer la marijuana apparaît comme une alternative aux mesures démocratiques. Marijuana Moment a annoncé des détails basés sur le projet de loi :

Le cannabis serait déprogrammé au niveau fédéral et traité de la même manière que l’alcool, et une taxe spéciale de 3,75 % serait imposée sur les ventes de cannabis. Le Bureau de la taxe sur l’alcool et le tabac et du commerce (TTB) du Département du Trésor serait le principal organisme de réglementation de la marijuana, tandis que la Food and Drug Administration (FDA) aurait un pouvoir de réglementation limité.

Le public souhaite mettre fin à la prohibition et plus de soixante pour cent des adultes américains ont déclaré tolérer la légalisation du cannabis. Le marché américain a le potentiel d’être le plus grand marché au monde et est le marché étranger le plus facile d’accès d’un point de vue logistique.

La résistance actuelle est de 0,025 $

Techniquement, PotCoin (POT) reste dans une zone d’achat, mais si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie au prix actuel, vous devez utiliser un ordre « stop-loss » car le risque est toujours élevé.

Source des données : tradingview.com

Le POT se négocie actuellement en dessous de ses récents sommets, mais si le prix dépasse la résistance de 0,025 $, ce sera un signal pour trader le POT. Le prochain objectif de cours pourrait se situer autour de 0,030 $ ou même plus ; néanmoins, si le prix tombe en dessous du support de 0,015 $, ce serait un signal de « vente » fort.

résumé

PotCoin est une solution de crypto-monnaie numérique pour l’industrie mondiale du cannabis qui est devenue populaire grâce à l’exposition acquise par le célèbre basketteur Dennis Rodman. Une nouvelle positive pour ce projet de loi est qu’un projet de loi dirigé par les républicains pour légaliser et taxer la marijuana apparaît comme une alternative aux mesures démocratiques.

La publication Faut-il acheter du PotCoin après des nouvelles positives sur la légalisation du cannabis ? est apparu en premier sur Invezz.