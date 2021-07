Devriez-vous acheter du XRP après que Ripple s’est associé à SBI Remit ?

Ripple (XRP) est l’un des projets de crypto-monnaie les plus anciens et les plus précieux au monde, et c’est peut-être le bon moment pour acheter les nouvelles après son partenariat avec la société de transfert d’argent japonaise SBI Remit.

Ayant déjà établi des partenariats avec de grandes institutions financières telles que TransferGo, Santander, Azimo et Nium, SBI pourrait aider à lancer l’initiative de l’entreprise pour faciliter les transactions entre le Japon et les Philippines. XRP lancera la première offre de liquidité à la demande (ODL) au Japon, avec le représentant de SBI Nobuo Ando déclarant :

« Le lancement d’ODL au Japon n’est que le début, et nous sommes impatients de continuer à avancer vers la prochaine frontière de l’innovation financière, au-delà des paiements en temps réel uniquement aux Philippines, mais également dans d’autres parties de la région. »

Cet article examine ce que ce développement pourrait signifier pour XRP, tout en expliquant les bases de la plate-forme au cas où vous souhaiteriez investir dans Ripple. Avant d’entrer dans tout cela, consultez la section directement ci-dessous pour notre liste des deux meilleurs endroits pour acheter XRP au Royaume-Uni et dans le monde.

Comment et où acheter du XRP en ligne

Pour acheter XRP en ligne, cliquez sur l’un des liens ci-dessous, remplissez les informations de base, inscrivez-vous, puis financez votre compte nouvellement créé. Une fois cela fait, sélectionnez simplement le montant de jetons XRP que vous souhaitez acheter et exécutez votre transaction.

Voici les deux meilleures plateformes pour acheter, vendre et échanger la pièce XRP de Ripple en ce moment :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Inscrivez-vous instantanément sur bitFlyer

Qu’est-ce que le XRP (ondulation) ?

XRP (créé par Ripple) est une crypto-monnaie conçue pour rendre les paiements transfrontaliers plus faciles, plus rapides et plus sécurisés. Ce faisant, il vise à résoudre les problèmes liés aux systèmes bancaires traditionnels lents.

Quel impact l’accord SBI pourrait-il avoir sur le prix du XRP ?

Dans l’ensemble, il s’agit clairement d’une évolution positive pour XRP, peut-être simplement parce que cela entraînera une demande accrue de jetons XRP. En outre, cela prouve également que le système de paiement de Ripple, RippleNet, fonctionne efficacement.

Il s’agit d’une information positive tout à fait opportune étant donné le procès en cours du projet déposé contre lui par la Securities and Exchange Commission (SEC), qui allègue que Ripple Labs a induit les investisseurs en erreur lors de sa vente symbolique, en même temps qu’il n’a pas enregistré votre levée de fonds. société avec la Commission. .

L’incursion de Ripple sur le marché de l’Asie du Sud-Est semble maintenant prendre de l’ampleur, le développement de SBI intervenant quelques mois seulement après l’acquisition par Ripple d’une participation dans le leader asiatique de la fintech Tranglo. Après avoir embauché un directeur général pour la région de l’Asie du Sud-Est, XRP pourrait connaître une augmentation significative des prix dans les mois à venir, alors assurez-vous de garder un œil sur les derniers développements, en particulier ceux liés à la demande.

Devriez-vous acheter Ripple (XRP) aujourd’hui ?

Si vous pensez que la société asiatique XRP peut générer de la valeur et initier une flambée des prix symboliques, entrer maintenant pourrait être une bonne décision.

Vous devez être conscient des risques, non seulement liés à l’investissement et à la volatilité innée des crypto-monnaies, mais également au différend juridique en cours de Ripple. Si vous avez fait preuve de diligence raisonnable et pensez que XRP est un projet auquel vous croyez, il semble maintenant que le moment soit propice pour l’acheter.

Prévision de prix d’ondulation 2021

Notre prévision de prix XRP pour cette année est la suivante : nous prévoyons jusqu’à 1,07 $ cette année, environ 1,25 $ Dollars l’année prochaine et jusqu’à 2,50 $ Dollars Dans 5 ans.

$ XRP couverture des médias sociaux

Annonce de notre nouveau corridor de liquidité à la demande au (roulement de tambour s’il vous plaît…) JAPON 🇯🇵 ! https://t.co/xiHXnYjo6z – Ripple (@Ripple) 28 juillet 2021

#XRP va sur la lune à partir de mardi. pic.twitter.com/wdTa4eD8oL – PooKy2SpooKy (@Blakeandmild) 26 juillet 2021

#xrp sympa ! Ils ont aussi le bon nom ! pic.twitter.com/AyqybeKh3H – Kumaran 🇸🇬🦁 (@Vkumzy) 26 juillet 2021

CLARTÉ XRP ✅

RELISTE DES GRANDS ÉCHANGES✅

IPO RIPPLE✅

JED MANQUE DE XRP✅

LANCEMENT FLR✅ HODL -Alex Cobb | XRP ッ プ ル (@AlexCobb_) 27 juillet 2021

Je sens une colonie. # XRP 😉 – XrpNurse💉®️ (@XrpNurse) 27 juillet 2021

Visitez le site Web d’Invezz pour les dernières nouvelles sur la cryptographie.

La publication Devriez-vous acheter du XRP après que Ripple s’est associé à SBI Remit ? est apparu en premier sur Invezz.