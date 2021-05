Devriez-vous acheter Fantom (FTM) après l’annonce par HyperChain Capital d’un investissement de 15 millions de dollars?

Fantom (FTM) a avancé de 0,42 USD au-dessus de 0,77 USD en avril, le prix actuel oscillant autour de 0,71 USD. Le volume quotidien de FTM reste élevé et cette crypto-monnaie continue de se négocier dans un marché haussier.

Analyse fondamentale: HyperChain Capital a annoncé un investissement de 15 millions de dollars dans Fantom

Fantom est une plate-forme de contrat intelligent open source pour les actifs numériques et les dApp, et les principales caractéristiques de cette plate-forme sont la vitesse, la sécurité et l’évolutivité. Fantom fournit des transactions presque instantanées et des frais extrêmement bas, et il est également important de mentionner qu’il est compatible avec Ethereum, afin que vous puissiez exécuter vos dApps Ethereum sur Fantom.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Fantom résout les problèmes liés aux limitations des plates-formes de chaînes de blocs de la génération précédente, et son architecture modulaire permet une personnalisation complète des chaînes de blocs pour les actifs numériques.

Fantom est l’un des jetons DeFi qui continue d’attirer l’intérêt des investisseurs et, selon les dernières nouvelles, HyperChain Capital, une société de gestion d’actifs numériques de premier plan, a récemment annoncé un investissement de 15 millions de dollars dans Fantom.

«Fantom continue d’être l’un des projets les plus passionnants et innovants de l’industrie. Nous sommes impressionnés par les progrès technologiques constants et l’expansion du développement des affaires en Asie pour résoudre les problèmes du monde réel. Michael Kong (PDG), Quan Nguyen (CTO) et Andre Cronje nous donnent une grande confiance dans le fait que Fantom continuera à innover et ouvrira la voie à l’adoption massive d’applications basées sur la blockchain », a déclaré Stelian Balta, PDG d’HyperChain Capital.

HyperChain Capital se concentre sur les projets de blockchain et les protocoles décentralisés, et cette société a été l’une des premières à investir dans Bitcoin, Ethereum, Cosmos, Polkadot et bien d’autres.

Fantom (FTM) a fait un énorme bond en avant en peu de temps, et les traders avec cette crypto sur leur liste de surveillance devraient considérer que le prix pourrait également s’affaiblir par rapport aux niveaux actuels. Il s’agit d’une crypto-monnaie risquée, et si vous décidez d’acheter Fantom en mai, vous devez toujours utiliser un ordre stop-loss.

Analyse technique: Fantom continue de négocier dans un marché haussier

Source des données: tradingview.com

La tendance principale de cette crypto-monnaie est toujours haussière et, pour l’instant, rien n’indique un changement de tendance. Si le prix dépasse le niveau de résistance de 0,85 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,90 $ ou même 1 $.

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous de 0,50 $, ce serait un signal ferme de «vente» et éventuellement un signal d’inversion de tendance.

résumé

Fantom (FTM) a avancé de plus de 0,77 $ la dernière semaine d’avril, et la bonne nouvelle est qu’HyperChain Capital a annoncé un investissement de 15 millions de dollars dans Fantom. Si le prix saute au-dessus du niveau de résistance de 0,85 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,90 $, mais si le prix tombe en dessous de 0,50 $, ce serait un signal de «vente» ferme et peut-être un signal de changement de tendance.