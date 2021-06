Devriez-vous acheter Gnosis (GNO) dès maintenant ?

Le 28 avril, Gnosis GNO / USD a présenté le protocole Gnosis v2 ainsi que le protocole Balancer-Gnosis.

Gnosis Protocol v2 exploite essentiellement des solutions par lots qui offrent une protection MEV et s’intègrent bien aux sources de liquidité dans les DEX dans le but d’offrir aux traders les meilleurs prix.

De plus, Gnosis et Balancer se sont associés pour une expérience DEX sans précédent, où le protocole Gnosis de Balancer (BGP) combine le meilleur des deux protocoles.

Potentiel d’innovation et de croissance du GNO

Avec les pools de liquidités Balancer v2 activés via l’architecture de coffre unique, ainsi que les gestionnaires d’actifs en combinaison avec le mécanisme de tarification Gnosis Protocol v2, ainsi que la protection MEV.

Cette augmentation de la productivité et de la popularité de Gnosis a entraîné une augmentation de la valeur, où le jeton est passé à 212 $.

Le 2 juin, Gnosis a publié une déclaration nous informant de son intention de quitter son projet OpenEthereum et suggérant aux utilisateurs de migrer vers leur nouveau client Erigon Ethereum.

Cela a généré de nombreux avantages, notamment une conception de client modulaire, un nouveau modèle plat pour le stockage de l’état Ethereum, ce qui a permis un encombrement disque plus petit. De plus, un traitement des données en dehors du moteur de stockage a été ajouté et une technique de synchronisation a été organisée, ce qui a conduit à une synchronisation très rapide.

Le 27 juin, depuis que Gnosis Safe et Snapshot Labs ont rejoint DeepDAO.io, il y a eu une augmentation de 124 000 membres. Ici, GNO valait 135 $.

Étant donné que Gnosis se présente comme une plate-forme qui construit de nouveaux mécanismes de marché pour la finance décentralisée, ce sont tous des aspects intéressants car nous pouvons voir un développement cohérent ainsi qu’une introduction à diverses fonctionnalités utiles.

Dois-je acheter Gnosis (GNO) ?

Le 28 juin, Gnosis (GNO) était évalué à 149 dollars et sa valeur semble suivre une tendance ascendante.

Étant donné que Gnosis a introduit de nombreuses innovations et construit constamment son système qui permet aux utilisateurs de créer, d’échanger et de maintenir en toute sécurité des actifs numériques sur Ethereum, les développeurs sont plus incités à se développer réellement.

En fait, Gnosis dispose d’un portail de développeurs qui fournit des introductions, de la documentation technique et des tutoriels, ainsi que le Gnosis Ecosystem Fund (GECO) qui fournit des fonds pouvant aller jusqu’à 100 000 $ aux équipes pour développer Gnosis.

Avec toutes ces choses dans l’ensemble, nous pouvons nous attendre à ce qu’il atteigne 180 $ ou plus d’ici la fin juin, ce qui pourrait en faire un investissement rentable de 149 $.

GNO fait partie intégrante de la plate-forme de marché de prédiction Gnosis, et les utilisateurs ne peuvent échanger GNO que contre OWL, ce qui est une exigence pour créer de nouveaux marchés et même pour placer des paris.

Donc, plus il y a de personnes qui finissent par utiliser Gnosis, plus l’exigence OWL est élevée et donc plus le coût de GNO est élevé.

