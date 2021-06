Devriez-vous acheter Internet Computer (ICP) pour 80 $ ?

in

Internet Computer ICP / USD est une innovation dans la technologie blockchain. Elle a été fondée en octobre 2017 par Dominic Williams et a pris de l’importance dans les classements de capitalisation boursière.

ICP est conçu pour faire évoluer les contrats intelligents et le calcul des données, exécuter et traiter les données à la vitesse du Web et stocker les données en toute sécurité.

Pour ce faire, il utilise diverses technologies, telles que la technologie de clé de chaîne, la génération de clé distribuée non interactive (NIDKG), le système nerveux réseau (NNS) et l’identité Internet.

La technologie Chain Key peut permettre à l’ordinateur Internet de fonctionner à la vitesse du Web, ce qui signifie que les appels sont exécutés en quelques millisecondes et que les appels de mise à jour prennent entre une et deux secondes.

Analyse de l’adoption du PCI

Dans Genesis, l’ordinateur Internet a un taux de blocage de 2,5 blocs par seconde ou BP. Il devrait atteindre plus de 10 BP, avec un objectif de 1 000 BP d’ici fin 2021.

ICP est chargé de faciliter la gouvernance du réseau, de produire des boucles pour l’ordinateur et de récompenser les participants.

En mai 2018, DFINITY a annoncé son intention de distribuer des jetons DFINITY d’une valeur de 35 millions de francs suisses dans un airdrop. L’alpha MainNet a été lancé le 18 décembre 2019 et il y avait un maximum de 469 213 710 jetons ICP dans Genesis.

Le 18 mai, la banque suisse Sygnum a annoncé son intention d’offrir des options de négociation pour les PIC à jetons à une date ultérieure.

Sygnum, la banque de crypto-monnaie basée en Suisse, a annoncé qu’elle lancerait des services bancaires et de garde pour les jetons Internet Computer Service (ICP). La société a également mentionné qu’elle était la première banque à offrir un stockage pour les jetons utilitaires ICP, qui ont été échangés le 11 mai.

Le 26 mai, la Fondation DFINITY a lancé un fonds de 223 millions de dollars dans le but de soutenir le développement de son réseau d’information Internet décentralisé.

La Fondation DFINITY, basée à Zurich, a annoncé un fonds d’une valeur de 200 millions de francs suisses (223 millions de dollars) pour soutenir le développement.

Au 9 juin, ICP a une valeur de 81,95 $.

Faut-il acheter ICP ?

Depuis son lancement le 10 mai, l’ICP a commencé à augmenter les prix des crypto-monnaies par échelle de capitalisation boursière sur de nombreuses bourses. En effet, il a actuellement une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars.

Lorsque nous prenons toutes les choses mentionnées ci-dessus, telles que les plans de la Swiss Sygnum Bank pour permettre la négociation d’options pour les ICP, ainsi que les subventions de développement de 223 millions de dollars de la Fondation DFINITY, nous pouvons supposer qu’il y a un brillant avenir pour la valeur . de l’ICP. Le 10 mai, il valait 460 $ et il est passé à 580 $ le 11 mai.

Depuis lors, sa valeur a oscillé autour de 100 $ et a récemment chuté à 81,95 $. À ce prix, cela peut valoir la peine d’être envisagé car il y a beaucoup d’argent en jeu pour les équipes de développement qui décident d’utiliser l’ICP. blockchain, ainsi que le potentiel d’adoption massive grâce au soutien bancaire. Cependant, s’il tombe en dessous de 70 $, cela pourrait être une évolution préoccupante car les niveaux de support clés ne se sont pas maintenus et les vendeurs ont le contrôle total.

