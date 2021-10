Devriez-vous acheter KSM après le repli de mardi ?

Kusama (KSM / USD) était en baisse de plus de 3% mardi malgré le commerce vert de la plupart des autres devises. Le KSM a augmenté de plus de 13% la semaine dernière et cette semaine pourrait être le recul avant qu’il n’établisse un nouveau record historique. Faut-il acheter la salle de bain au KSM ?

Un coup d’oeil aux classements de cette année

Après avoir testé la résistance à 385 $ à plusieurs reprises, KSM a fait une forte percée dimanche et reteste maintenant le niveau de 385 $ mardi. Si KSM peut se maintenir au-dessus de 385 $, un nouveau sommet historique devrait être atteint dans les semaines à venir, car le nouveau test éliminera toute fausse crainte de cassure. Avant de faire une entrée longue, il est important que les investisseurs attendent un renversement clair, car une entrée anticipée pourrait entraîner les investisseurs dans une fausse cassure. Un renversement d’environ 386$ est attendu, les investisseurs pourront prendre une entrée longue une fois que KSM se renversera et reprendra son rallye. Si un nouveau test réussi est observé, un nouveau record historique devrait être atteint dans les semaines à venir et les investisseurs peuvent également détenir de petits montants pour des objectifs plus élevés. En cas de panne, un stop loss peut être retenu à 360$.

Est-il temps d’entrer dans KSM mardi?

Une divergence haussière s’est formée mardi, indiquant un renversement, cependant, le KSM pourrait encore tomber au niveau de la zone de demande à 386 $, de sorte que les investisseurs pourraient commencer à entrer en petites parties. KSM a également une zone de demande à 390 $, elle pourrait également s’inverser à partir de ce point.

conclusion

KSM crée une structure parfaite, une cassure avec un nouveau test qui pourrait apporter aux investisseurs de gros rendements. Cependant, les investisseurs devraient attendre le bon moment pour entrer et ne devraient pas entrer sans un retournement clair car ils pourraient être pris dans une fausse cassure. Les investisseurs peuvent s’attendre à un nouveau record historique une fois qu’un nouveau test clair sera observé.

