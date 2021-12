Devriez-vous acheter la devise Crypto.com en décembre 2021 ? Invezz

Crypto.com Coin (CRO / USD) est resté dans une fourchette étroite au cours de la séance du soir alors que les investisseurs réfléchissaient aux mouvements de sa société mère. La pièce se négocie à 0,7078 $, soit environ 27% en dessous de son pic de novembre.

Acquisitions de Crypto.com

Crypto.com est une crypto-monnaie de taille moyenne avec de grandes ambitions. La société basée à Singapour a été créée il y a quelques années et compte Matt Damon parmi ses investisseurs. Son nom de domaine était auparavant un blog dont le propriétaire l’a vendu pour environ 25 millions de dollars.

Ces derniers mois, Crypto.com a fait plusieurs annonces majeures. Tout d’abord, il a annoncé un accord majeur pour devenir l’un des principaux sponsors de la Formule 1. Son logo est désormais l’une des marques les plus en vue dans la course. Il s’agissait d’un changement majeur en raison de la popularité croissante du sport.

Deuxièmement, la société a également annoncé un accord pour devenir un sponsor de l’UFC. Encore une fois, c’est un sport de lutte populaire aux États-Unis.

En novembre, la société a fait deux annonces importantes. Tout d’abord, il a décidé de lancer un grand blitz marketing d’une valeur de plus de 100 millions de dollars. Cette campagne présente désormais certaines des célébrités les plus connues. Dans le même temps, la firme a annoncé un accord de 700 millions de dollars pour licencier le Staples Center, domicile des Lakers de Los Angeles.

Ces investissements dans le sport sont importants pour l’entreprise. D’une part, ils vous rendront plus populaire auprès des jeunes. Et surtout, cela vous aidera à devenir une marque majeure de jetons non fongibles (NFT).

Crypto.com a également fait la une des journaux mercredi cette semaine lorsqu’il a annoncé qu’il allait acquérir deux bourses du groupe IG. Elle va débourser plus de 200 millions de dollars pour acquérir Nadex et Small Exchange. Alors, quelle est la prochaine étape pour le prix CRO ?

Prix ​​de la pièce Crypto.com

Le prix de Crypto.com Coin a connu un excellent mois de novembre. Cette performance a porté sa capitalisation boursière à plus de 16 milliards de dollars et son classement à environ 14 dollars.

Récemment, cependant, cet élan s’est estompé et la devise a chuté à deux chiffres. En fait, il a réagi modérément aux acquisitions réalisées mercredi. La pièce maintient le même niveau que les moyennes mobiles de 25 et 50 jours.

Il a également formé un petit motif triangulaire qui est représenté en bleu. Ce triangle atteint maintenant sa zone de confluence, ce qui signifie qu’une cassure haussière est susceptible de se produire. Si cela se produit, la pièce pourrait retester son plus haut historique en décembre.

