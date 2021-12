Devriez-vous acheter la pièce Sandbox après la dernière goutte ?

Le Sandbox (SAND/USD) a reçu une gifle récemment. La pièce a bondi de plus de 1,100% en novembre, devenant l’une des meilleures crypto-monnaies au monde. Il se négocie désormais à 4,78 $, soit environ 43 % en dessous de son plus haut de novembre. Sa capitalisation boursière totale a reculé à plus de 4,7 milliards de dollars.

Pourquoi SAND a-t-il été retardé ?

Le métaverse était le sujet principal de l’industrie de la crypto-monnaie en novembre de cette année. Cela est intervenu après que de nombreuses entreprises comme Facebook, Microsoft et Nvidia se soient davantage concentrées sur le secteur.

Sandbox est l’une des crypto-monnaies métaverses les plus populaires au monde. En fait, en novembre, les développeurs ont levé 93 millions de dollars auprès d’investisseurs dirigés par Softbank.

La plate-forme permet aux utilisateurs de créer leur métaverse et d’effectuer des transactions alimentées par des jetons non fongibles (NFT). En fait, sa demande a considérablement augmenté ces derniers mois.

Par exemple, au cours du week-end, une parcelle de terrain virtuelle adjacente à la propriété de Snoop Dogg aurait été vendue pour plus de 453 000 $. Cette annonce est intervenue quelques jours après un autre colis vendu pour plus de 4,3 millions de dollars.

Par conséquent, le prix de The Sandbox est en baisse principalement en raison de prises de bénéfices. Historiquement, les crypto-monnaies et autres actifs ont tendance à se stabiliser après avoir traversé une course parabolique.

Une autre raison est que les investisseurs craignent le resserrement de la Réserve fédérale. Comme vous vous en souvenez peut-être, la semaine dernière, le président de la Réserve fédérale a déclaré que la banque commencerait à procéder à des ajustements dans les mois à venir. Cela signifie que la banque clôturera son programme de QE au premier trimestre de l’année. Cela explique pourquoi la plupart des crypto-monnaies comme Ethereum et Bitcoin se sont écrasées.

La prévision des prix du bac à sable

Le graphique sur quatre heures montre que le prix de SAND a fait l’objet d’une vente massive ces derniers temps. Un examen plus attentif montre que la vente s’est intensifiée à mesure que la pièce s’est déplacée sous le menton du motif à double sommet à 5,76 $. La pièce a également chuté en dessous des moyennes mobiles de 25 et 50 jours. L’indice des flux monétaires (IMF) est passé au niveau de survente.

Par conséquent, The Sandbox devrait continuer à baisser alors que les investisseurs ciblent le niveau de retracement de 61,8% à 3,6190 $. Ce prix est environ 25 % inférieur au niveau actuel.

