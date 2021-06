Devriez-vous acheter le mouvement de la nouvelle économie (XEM) maintenant ?

in

Le mouvement de la nouvelle économie XEM / USD a été développé pour être une meilleure blockchain par rapport à beaucoup d’autres et essaie de le faire en utilisant deux concepts clés de preuve d’importance (PoI) et de collecte. De nombreuses blockchains, par exemple, utilisent une preuve de travail (PoW) ou une preuve d’enjeu (PoS).

Cela nécessite un appareil minier pour faire le travail pour la blockchain, où les récompenses sont attribuées aux mineurs en fonction de leurs contributions, et New Economy Movement utilise plutôt la récolte, ce qui pourrait être une bonne raison pour laquelle cela pourrait être un bon moment pour acheter XEM.

Générer XEEM dans le mouvement de la nouvelle économie

Le PoW entraîne une consommation d’énergie élevée et le PoS incite à économiser de la crypto plutôt qu’à dépenser, car les participants avec plus de pièces ont plus de puissance.

Le point d’intérêt récompense les utilisateurs qui effectuent des transactions avec d’autres sur le réseau, et effectuer plus de transactions au-dessus d’une taille minimale ajoute également au score de point d’intérêt d’un participant et aide le participant à obtenir de nombreuses autres opportunités de réclamer une récompense.

En d’autres termes, ils ne peuvent pas être extraits et, à la place, les nouvelles pièces sont produites par ce qu’on appelle la collecte pour déterminer qui collecte le prochain bloc. Grâce à cette méthode, chaque fois qu’une transaction est lancée, le premier ordinateur à voir la transaction informe les autres utilisateurs de cette transaction tout en générant un nouveau bloc.

Chaque fois qu’un utilisateur qui a 10 000 XEM acquis finit par générer un bloc dans NEM, il reçoit les frais de transaction en récompense. C’est pourquoi vous voudrez peut-être investir dans XEM dès le début, car il viendra un moment où de nombreux utilisateurs voudront attribuer 10 000 jetons XEM pour récolter les prochains blocs.

Faut-il acheter XEM ?

Le 17 mars, NEM a lancé Symbol après 4 ans de développement, qui est la prochaine évolution de la blockchain. En fait, le réseau principal a officiellement été mis en ligne et a marqué le prochain chapitre de la blockchain. Symbol est destiné à être le lien entre l’entreprise et la blockchain, développé dans un souci d’interopérabilité.

C’est à ce moment-là que nous avons vu la valeur du XEM à 0,39 $. Notez que Symbol a son propre jeton, XYM, qui s’exécute en parallèle avec NEM.

Le 23 mai 2021, le groupe NEM a annoncé qu’il entrerait dans l’espace NFT avec la légende du sport Sir Kenny Dalglish et la star de Manchester City Riyad Mahrez.

L’entrée de NEM dans l’espace des objets de collection numériques est axée sur la fourniture d’une expérience de produit haut de gamme visant à rapprocher les fans et les adeptes des marques qu’ils aiment. Cela peut potentiellement augmenter la valeur du jeton XEM au fil du temps, car de plus en plus de personnes s’y intéressent en raison de cette nouvelle initiation NFT.

Si nous regardons son histoire, nous pouvons voir que XEM a eu un départ haussier qui a été considéré comme un bon signe. Il se situait confortablement autour de la barre des 0,20 $ au début de 2021.

Le 14 juin 2021, XEM vaut 0,16 $. Avec les innovations et la popularité croissante du XEM, nous pourrions le voir grimper à plus de 0,30 $ d’ici la fin de 2021. Cependant, s’il finit par tomber en dessous de 0,15 $, cela serait considéré comme un signe baissier, comme une clé de niveau de support. n’a pas attiré les acheteurs patients à la recherche d’une opportunité d’acheter en baisse.

