Devriez-vous acheter les grandes banques avant vos bénéfices ?

Nous approchons à grands pas de l’une de mes périodes préférées de l’année : la saison des annonces de résultats du troisième trimestre.

La raison pour laquelle je suis si excité pendant la saison des résultats est que c’est à ce moment-là que le crème de la crème des actions ont leur chance de se hisser au sommet. Chaque entreprise doit ouvrir ses livres et montrer à Wall Street ses performances au cours du trimestre et partager ses perspectives à plus long terme. Les entreprises qui révèlent des résultats solides et des bénéfices et des prévisions positifs sont généralement récompensées par les investisseurs, tandis que celles qui affichent des résultats et des prévisions faibles sont punies. Au cours de mes quarante années et plus d’investissement, j’ai constaté que les revenus fonctionnaient 70 % du temps.

Maintenant, pour le troisième trimestre, FactSet s’attend à ce que S&P 500 une croissance moyenne des bénéfices de 27,6 % et une croissance des revenus de 14,9 %.

Oui, c’est en baisse par rapport à la croissance moyenne des bénéfices de 91 % atteinte au deuxième trimestre, mais la réalité est que la croissance économique ralentit et que les comparaisons d’une année à l’autre sont désormais moins favorables.

Je dois ajouter que les estimations du quatrième trimestre restent solides, FactSet anticipant une croissance moyenne des bénéfices de 21,5% et une croissance moyenne des revenus de 11,4%.

Personnellement, j’anticipe mon fondamentalement supérieur Investisseur de croissance actions affichera de solides résultats de ventes et de bénéfices. Mon Investisseur de croissance les actions se caractérisent par une croissance annuelle moyenne des ventes de 46,9 % et une croissance annuelle moyenne des bénéfices de 57,2 %. La communauté des analystes a également révisé ses estimations de bénéfices consensuelles en hausse de 14,9% au cours des trois derniers mois. Donc, j’attends avec impatience vague après vague de surprises positives en matière de bénéfices dans les semaines à venir pour laisser tomber et conduire mon Investisseur de croissance stocks plus élevés.

En fait, nous avons eu un avant-goût de ce que de solides bénéfices peuvent faire avec Société Fastenal (NASDAQ :VITE), un de mes Investisseur de croissance Payeurs de dividendes d’élite, ce matin. La société a réalisé un bénéfice de 243,5 millions de dollars, ou 42 cents par action, sur un chiffre d’affaires de 1,55 milliard de dollars, contre un bénéfice de 221,5 millions de dollars, ou 38 cents par action, et des ventes de 1,41 milliard de dollars au troisième trimestre de 2020. L’estimation consensuelle a appelé pour un bénéfice de 42 cents par action sur 1,54 milliard de dollars de ventes.

Grâce à la demande continue d’équipements de fabrication et de construction, Fastenal Company a réalisé un chiffre d’affaires de 4,45 milliards de dollars et un bénéfice de 693,8 millions de dollars, ou 1,20 dollar par action au cours des neuf premiers mois de l’année. En comparaison, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 4,29 milliards de dollars et un bénéfice de 663 millions de dollars, ou 1,15 dollar par action, au cours des neuf premiers mois de 2020.

L’action a progressé de plus de 2 % en début de séance dans la foulée de ses bons résultats.

Maintenant, les grandes banques, y compris JPMorgan Chase & Co. (NYSE :JPM), Citigroup (NYSE :C), Banque d’Amérique (NYSE :BAC) et Wells Fargo & Co. (NYSE :WFC), publiera leurs résultats cette semaine, donnant « officiellement » le coup d’envoi de la saison des résultats.

FactSet s’attend à ce que les banques du S&P 500 totalisent environ 31 milliards de dollars de bénéfices agrégés, en hausse d’environ 20 % par rapport à il y a un an, mais en baisse de 20 % par rapport au deuxième trimestre. Les analystes s’attendent également à ce que les bénéfices restent stables au quatrième trimestre.

Les estimations de bénéfices pour les financières ont augmenté en raison de conditions économiques plus favorables et de rendements plus élevés du Trésor, qui profitent aux résultats des banques liés à leurs activités de prêt de base.

L’espoir que les grandes banques libèrent davantage de provisions pour pertes sur prêts qu’elles avaient mises de côté pour se préparer aux pertes sur prêts au lendemain de la pandémie contribue également à renforcer les prévisions des analystes, bien qu’à un taux inférieur à celui du premier trimestre de l’année. . Cela, à son tour, contribuera à augmenter les résultats financiers des banques.

En revanche, la croissance des prêts pour les grandes banques a été lente, n’augmentant que de 1 % depuis fin juin.

JPMorgan Chase & Co.

Le premier à signaler sera JPMorgan Chase & Co. mercredi matin. Les analystes prévoient un bénéfice de 3,00 $ par action sur des ventes de 29,7 milliards de dollars. Au cours des 90 derniers jours, huit analystes ont révisé leurs estimations à la hausse, tandis que deux ont révisé à la baisse. Le titre est en hausse de plus de 31 % depuis le début de l’année et de près de 6 % le mois dernier.

Wells Fargo & Co.

Les analystes s’attendent à ce que Wells Fargo & Co. annonce jeudi matin un bénéfice de 94 cents par action sur un chiffre d’affaires de 18,3 milliards de dollars. Au cours des 90 derniers jours, huit analystes ont révisé à la hausse leurs prévisions pour la banque, tandis que six les ont révisées à la baisse. Les actions de la société ont gagné plus de 56% jusqu’à présent cette année et ont augmenté de plus de 6% le mois dernier.

Banque d’Amérique

Les analystes s’attendent à ce que Bank of America, qui publie jeudi matin, annonce un bénéfice de 70 cents par action sur 21,6 milliards de dollars de revenus. Au cours des 90 derniers jours, trois analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfices pour la société, tandis que neuf ont révisé à la baisse. Les actions de Bank of America ont grimpé de plus de 44% depuis le début de l’année et ont augmenté de près de 9% le mois dernier.

Citigroup

Rapportant également jeudi, Citigroup devrait enregistrer un bénéfice de 1,79 $ par action sur des ventes de 17 milliards de dollars. Six analystes de Wall Street ont augmenté les estimations au cours des 90 derniers jours, tandis que six ont abaissé la note de la société. Les actions de Citigroup sont en hausse de 16% depuis le début de l’année et ont augmenté de 3% au cours du mois dernier.

Actuellement, ces banques obtiennent une note B dans Portfolio Grader, ce qui en fait des « achats » avant leurs résultats. Cependant, je ne pense pas qu’ils représentent de bons achats à forte croissance et je ne les recommanderais pas pour le moment.

C’est pour deux raisons…

Premièrement, je suis un ancien analyste bancaire qui a travaillé pour une division du gouvernement qui fait maintenant partie de la Réserve fédérale. Pendant mon séjour là-bas, j’ai vu comment ils «cuisaient essentiellement leurs livres» et cela m’a marqué à vie.

Deuxièmement, la hausse des rendements du Trésor peut éventuellement faire dérailler les actions de valeur sensibles aux taux d’intérêt. Au lieu de cela, j’aime me concentrer sur actions à forte croissance et de haute qualité qui ont historiquement prospéré dans un environnement de taux d’intérêt en hausse, et les financières ne correspondent tout simplement pas à ce projet de loi.

Ainsi, bien que la pentification de la courbe des rendements et la vigueur des marchés du logement soient de bon augure pour la rentabilité des banques à court terme, elles pourraient avoir des problèmes si l’inflation s’accélère.

La ligne de fond : Si vous souhaitez avoir un portefeuille performant à forte croissance, ces actions bancaires ne devraient pas figurer sur votre liste d’achat.

Sincèrement,

Louis Navellier

L’Editeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’Editeur détient, directement ou indirectement, les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans, le essai présenté ci-dessous :

JPMorgan Chase & Co. (JPM), Banque d’Amérique (BAC), Société Fastenal (VITE)

