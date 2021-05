Devriez-vous acheter l’iPad Air ou l’iPad Pro 11 pouces?

L’iPad Air 2020 est une tablette convaincante et sera le premier choix pour de nombreux utilisateurs. Cependant, bien qu’il corresponde et dépasse même l’iPad Pro 11 pouces 2020 dans divers aspects, ce dernier tient toujours le dessus dans certains cas d’utilisation. Et maintenant, l’iPad Pro 2021 avec puce M1 surpasse les deux. Décomposons les similitudes et les différences pour vous aider à décider si vous devriez acheter l’iPad Air ou l’iPad Pro 11 pouces.

Mise à jour 5/14: Nous avons mis à jour la comparaison complète pour inclure l’iPad Pro 2021.

Le nouvel iPad Pro est doté de la puissante puce M1, de la connectivité Thunderbolt, de la 5G pour les modèles cellulaires, de nouvelles fonctionnalités de caméra telles que Center Stage, et plus encore. Cependant, en fonction de vos besoins, cela peut être excessif.

Si vous êtes réglé sur le facteur de forme 11 pouces, lisez la suite ci-dessous. Ou pour un examen plus approfondi des modèles iPad Pro 11 et 12,9 pouces 2021 par rapport aux modèles 2020, consultez notre comparaison détaillée ici.

Le dernier iPad Air sera l’option incontournable pour beaucoup de personnes souhaitant acheter une nouvelle tablette. En effet, l’iPad Air 2020 (4e génération) a reçu la plupart des fonctionnalités premium de l’iPad Pro à un prix de départ attrayant de 200 $ en dessous de l’iPad Pro 11 pouces à 799 $. Cependant, cela ne signifie pas que l’iPad Pro ne sera pas le meilleur choix pour ceux qui ont besoin des meilleures performances globales. Voyons ce qu’il faut prendre en compte lorsque vous envisagez d’acheter l’iPad Air ou l’iPad Pro.

Devriez-vous acheter l’iPad Air ou l’iPad Pro?

Comparaison du matériel et des spécifications

CPU / GPU, RAM, plus



Plus particulièrement, l’iPad Air 2020 disposait du tout dernier processeur de la gamme de tablettes d’Apple avec l’A14 jusqu’au lancement de l’iPad Pro 2021 avec le M1.

Et même avec l’iPad Pro 2020 ayant une puce plus ancienne que l’iPad Air 2020, l’A14 ne fera pas exploser l’A12Z ni ne le battra dans tous les scénarios. Le directeur principal du marketing des produits Mac et iPad d’Apple, Tom Boger, a tempéré les attentes dans une interview:

Parce que l’A14 a nos cœurs de processeur de dernière génération, vous pouvez voir quelques choses ici et là dans lesquelles l’A14 pourrait potentiellement surpasser l’A12Z.

Comme nous le verrons ci-dessous, les iPad Pro 2020 et 2021 ont toujours l’avantage pour les flux de travail intenses en raison d’un nombre de cœurs CPU et GPU plus élevé et de plus de RAM. Mais avec l’A14 étant une nouvelle puce, les utilisateurs d’iPad Air sont assurés d’obtenir des mises à jour iPadOS pour les années à venir.

IPad Air 2020

IPad Pro 2021

IPad Pro 2020

Ébrécher

A14 M1 A12Z

Cœurs de processeur

6 8 8

Cœurs GPU

4 8 8

Stockage

64 ou 256 Go 128 Go – 2 To 128 Go – 1 To

RAM

4 Go 8 ou 16 Go 6 Go

Coup de tonnerre

❌ ✅ ❌

Cellulaire

Écran 4G 5G 4G, Apple Pencil, E / S

Les fonctionnalités de l’iPad Air partagées avec l’iPad Pro comprennent un châssis à bord plat au design tout écran (sans bouton d’accueil), la prise en charge USB-C, Apple Pencil (gen 2) et Magic Keyboard, ainsi que Wi-Fi 6.

C’est formidable de voir la prise en charge de l’Apple Pencil de deuxième génération avec l’iPad Air. C’est la première fois que l’outil d’écriture et d’illustration le plus performant fonctionne au-delà de la gamme iPad Pro. Le dernier Apple Pencil a un design plus ergonomique, utilise le chargement sans fil lorsqu’il est connecté à votre iPad, est livré avec des gestes tactiles pour faire des choses comme changer rapidement d’instruments d’écriture et offre une expérience améliorée.

Avec l’écran de l’iPad Air, vous obtenez un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec True Tone et P3 Wide Color avec le même écran Liquid Retina que l’iPad Pro 11 pouces (ok, techniquement 0,1 ″ plus petit 😅). Les deux écrans sont entièrement laminés et dotés d’un revêtement antireflet d’Apple.

IPad Air 2020

IPad Pro 2021

IPad Pro 2020

Affichage

10,9 “11” 11 ”

Résolution

2360 x 1640 2388 x 1668 2388 x 1668

PPI (pixels par pouce)

264 264 264

Luminosité de l’écran

500 600 nits 600 nits

Véritable tonalité

✅ ✅ ✅

P3 large couleur

✅ ✅ ✅

ProMotion (120 Hz)

❌ ✅ ✅

revêtement anti-réfléchissant

✅ ✅ ✅

Écran Liquid Retina

✅ ✅ ✅

Comme il a abandonné le bouton d’accueil pour le nouvel écran, Touch ID a été implémenté dans le bouton supérieur de l’iPad Air. Celui-ci variera en fonction de vos préférences personnelles, qu’il s’agisse d’un avantage ou d’un inconvénient par rapport à Face ID fourni avec l’iPad Pro.

Éclaboussure de couleur

Si la couleur de votre prochain iPad est un facteur important, il est bon de garder à l’esprit que vous avez plus de choix avec l’iPad Air 2020 avec gris sidéral, argent, or rose, vert et bleu ciel. L’iPad Pro n’est disponible qu’en gris sidéral et argent.

Prix

Voici une ventilation détaillée des différences de prix (PDSF) entre l’iPad Air et l’iPad Pro 11 pouces. Ce ne sont pas exactement des pommes à des pommes puisque les deux iPad ont des options de stockage différentes, mais vous pouvez économiser beaucoup d’argent avec l’iPad Air.

IPad Air 2020

IPad Pro 2021

IPad Pro 2020

64 Go de Wi-Fi

599 $ – –

64 Go + cellule

729 $ – –

WiFi de 128 Go

– 799 $ 799 $

128 Go + cellule

– 999 $ 949 $

WiFi de 256 Go

749 $ 899 $ 899 $

256 Go + cellule

879 $ 1 099 $ 1 049 $

WiFi de 512 Go

– 1 099 $ 1 199 $

512 Go + cellule

– 1 299 $ 1 249 $

Wi-Fi 1 To

– 1 499 $ 1 299 $

1 To + cellule

– 1 699 $ 1 449 $

WiFi de 2 To

– 1 899 $ –

2 To + cellule

– 2099 $ – Autonomie de la batterie

L’iPad Air 2020 a la durée de vie de la batterie de l’iPad Pro 11 pouces (à la fois 2021 et 2020) avec 10 heures de connexion Internet en Wi-Fi ou en vidéo. Et les deux sont évalués pour 9 heures d’utilisation sur cellulaire.

Où l’iPad Pro surpasse l’iPad Air

CPU / GPU et RAM

Alors que même Apple a confirmé que l’iPad Air surpasserait l’iPad Pro 2020 dans certains cas d’utilisation avec la puce A14, l’iPad Pro comprend toujours un GPU plus puissant et plus de RAM (et plus de cœurs CPU et GPU).

L’iPad Pro 2020 avec A12Z dispose de 8 cœurs de processeur et de processeur graphique, contre 6 cœurs de processeur et 4 cœurs de processeur graphique avec l’A14.

Et l’iPad Pro 2021 avec la puce M1 est encore plus puissant avec ses 8 cœurs de processeur et 8 cœurs de processeur et le moteur neuronal à 16 cœurs. Apple affirme que la puce M1 offre des performances de processeur 50% plus rapides et des performances de processeur graphique 40% plus rapides que l’A12Z de l’iPad Pro 2020.

Cela signifie que l’iPad Pro offrira les meilleures performances pour des tâches telles que le travail graphique intense et les applications / processus utilisant plusieurs cœurs. Un autre avantage pour l’iPad Pro est plus de RAM. L’iPad Pro 2020 dispose de 6 Go et les modèles 2021 ont jusqu’à 16 Go tandis que l’iPad Air a 4 Go (la RAM unifiée sur la puce M1 est disponible en 8 Go ou 16 Go – ce dernier pour les modèles de stockage 1/2 To).

Affichage

Comme indiqué ci-dessus, le nouvel écran Liquid Retina de l’iPad Air présente presque toutes les fonctionnalités de l’écran de l’iPad Pro. Mais il y a une différence notable, l’iPad Pro est doté de la technologie d’affichage ProMotion 120 Hz d’Apple. Cela peut ne pas être un facteur décisif pour beaucoup (surtout si vous n’avez jamais eu d’affichage à 120 Hz auparavant), mais il est important de le noter. Comme décrit par Apple, ProMotion offre «un défilement fluide, une plus grande réactivité et un contenu de mouvement plus fluide».

Probablement une différence mineure, mais une autre est que l’écran de l’iPad Pro 11 pouces atteint une luminosité maximale de 600 nits, tandis que l’iPad Air est de 500 nits.

Gardez à l’esprit que le nouveau Liquid Retina Display XDR avec une luminosité HDR jusqu’à 1600 nits n’est disponible que sur l’iPad Pro 12,9 pouces 2021.

Caméras arrière de l’iPad Pro 2020

Si prendre des photos avec votre iPad est un facteur important, il convient de penser aux différences de système de caméra entre l’iPad Air et Pro.

Vous obtenez une configuration solide à une seule caméra avec l’iPad Air qui comprend le même objectif large de 12 MP que celui de l’iPad Pro. Il enregistre également des vidéos 4K au même fps que le pro.

Cependant, avec l’iPad Pro, vous disposez d’un objectif ultra large de 10 MP, du scanner LiDAR et du flash True Tone.

IPad Air 2020

IPad Pro 2021

IPad Pro 2020

Objectif large 12 MP

✅ ✅ ✅

Objectif ultra large 10 MP

❌ ✅ ✅

LiDAR

❌ ✅ ✅

Vidéo 4K

✅ ✅ ✅

Plage dynamique étendue

❌ ✅ ❌

Vidéo au ralenti

✅ ✅ ✅

Flash de la caméra arrière

❌ ✅ ✅

ID de visage

❌ ✅ ✅

Caméra TrueDepth 7 MP

✅ – ✅

TrueDepth 12 MP ultra large

❌ ✅ ❌

Zoom optique TrueDepth 2x

❌ ✅ ❌

Suivi automatique de la scène centrale

❌ ✅ ❌

Et en ce qui concerne les haut-parleurs, vous obtenez un son à quatre haut-parleurs avec l’iPad Pro 2020 et 2021, tandis que l’iPad Air dispose d’un système à deux haut-parleurs.

Stockage

Outre les prix plus élevés de l’iPad Pro, vous bénéficiez de plus grandes options de stockage allant jusqu’à 2 To. La base est également de 128 Go. Pendant ce temps, le modèle de base iPad Air offre 64 Go et atteint un maximum de 256 Go.

Le stockage est jusqu’à 2 fois plus rapide avec des capacités atteignant désormais 2 To sur l’iPad Pro 2021.

Gardez à l’esprit que l’USB-C est disponible sur les modèles iPad Air et Pro, il est donc plus facile que jamais d’utiliser le stockage externe. Mais avec l’iPad Pro 2021, vous bénéficiez également d’une connectivité Thunderbolt.

Conclusion

Pourquoi acheter l’iPad Air?

Si l’on considère toutes les similitudes et les différences, l’iPad Air sera probablement le meilleur choix pour la plupart des gens avec un prix d’environ 200 $ de moins que l’iPad Pro.

Pourquoi acheter l’iPad Pro?

Cependant, si vous savez que vous pousserez régulièrement votre tablette à la limite, l’iPad Pro offre toujours le package le plus performant avec 8 cœurs de processeur et 8 cœurs de processeur graphique et 6 à 16 Go de RAM.

Et bien sûr, si d’autres facteurs tels que la 5G, le Thunderbolt, l’identification de visage, l’écran ProMotion à 120 Hz, un système de caméra plus performant et les options de stockage plus importantes sont importants, l’iPad Pro se démarquera comme le meilleur ajustement.

Si vous êtes sur l’iPad Pro maintenant et que vous n’êtes pas sûr entre les modèles 11 et 12,9 pouces, consultez notre comparaison iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020:

