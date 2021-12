Devriez-vous acheter OpenOcean après le succès de son module complémentaire Arbitrum ?

OpenOcean OOE / USD est un agrégateur complet de financement décentralisé (DeFi) et de financement centralisé (CeFi), ce qui signifie qu’il trouve le meilleur prix, n’a pas de frais supplémentaires et a le glissement le plus bas pour les commerçants.

Pour ce faire, il applique un algorithme de routage intelligent optimisé.

L’ajout d’Arbitrum comme catalyseur de croissance

Le 1er novembre, nous avons discuté de la façon dont OpenOcean battait 1 pouce 69 % du temps pour le prix d’inscription en USD et les tarifs du gaz.

OpenOcean a annoncé le succès de son module complémentaire Arbitrum le 8 décembre via Twitter.

Cela permet deux avantages principaux, notamment des coûts de transaction réduits, ainsi qu’une confirmation instantanée.

Ajoutez les principaux échanges décentralisés, notamment UniSwap V3, Balancer V2, SushiSwap, DODO, Synapse, Curve et autres.

À la suite de ces agrégations, les utilisateurs d’OpenOcean ont la possibilité de négocier des rendements maximaux sur une multitude de versions d’Ethereum Layer-2.

Cela dit, Arbitrum est devenu un leader en ce qui concerne la couche 2 en plus d’Ethereum, avec plus de 40 % en termes de part de marché à valeur totale verrouillée (TVL).

Il a également suscité beaucoup d’engagement de la part des grands acteurs, ainsi qu’une augmentation rapide, car il compte désormais le plus grand volume et le plus grand nombre d’utilisateurs.

Tout cela a le potentiel d’augmenter la valeur du jeton OOE, alors devriez-vous l’acheter ?

Dois-je acheter OpenOcean (OOE) ?

Le 9 décembre, OpenOcean (OOE) valait 0,3172 centimes de dollar.

Pour voir à quel type de valeur il s’agit pour le jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en novembre.

La valeur la plus élevée de tous les temps d’OpenOcean (OOE) s’est produite le 3 septembre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 1,03 $.

Ici, nous pouvons voir qu’à sa valeur la plus élevée jamais enregistrée, le jeton était supérieur de 0,7128 $ ou de 224%.

Cependant, en examinant les performances du jeton OOE en novembre, nous pouvons voir que le jeton a atteint sa valeur la plus élevée le 9 novembre, date à laquelle sa valeur a augmenté à 0,6495 $.

Son point le plus bas en valeur était le 28 novembre, lorsque le jeton est tombé à 0,4015 $ pour un dollar.

Cela nous donne une indication que du 9 novembre au 28 novembre, la valeur du jeton a baissé de 0,248 $ cents ou 38%.

À son prix actuel de 0,3172 centimes de dollar, OOE est un achat intéressant car après l’ajout d’Arbitrum, le jeton a le potentiel d’atteindre 0,05 centime de dollar.

La publication Devriez-vous acheter OpenOcean après son module complémentaire Arbitrum à succès ? est apparu en premier sur Invezz.