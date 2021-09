Devriez-vous acheter ou vendre des actions LCID au début des ventes d’initiés ?

Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) fait face à deux catalyseurs importants ce mois-ci et marque aujourd’hui le premier. Comme indiqué précédemment, le 1er septembre marque la fin de la première disposition de verrouillage qui interdisait initialement aux investisseurs de PIPE (investissement privé dans des capitaux publics) de se décharger des actions de la LCID.

Source : Photos du monde entier / Shutterstock.com

La performance globale négative de la société depuis ses débuts le 23 juillet n’a guère donné aux investisseurs l’espoir d’un revirement à l’approche de cette échéance importante, et aujourd’hui n’a pas été différent. Malgré l’attention constante des médias autour du lancement prochain du produit de Lucid Motors, il semble que les investisseurs soient désireux de vendre.

En conséquence, l’action LCID a perdu 10,87% mercredi.

Une approche haussière ou baissière de l’action LCID ?

Compte tenu de ce que nous savons de l’entreprise, une approche haussière ou baissière est-elle préférable ?

Lucid Motors est un cas intéressant. S’il n’a pas tardé à capter la fascination du grand public, il n’a pas officiellement lancé de véhicule. Par conséquent, le battage médiatique n’est pas basé sur des produits physiques mais sur des images publiées par l’entreprise. Cela est cependant sur le point de changer, car la société a annoncé son intention d’ouvrir les portes de sa nouvelle usine de fabrication à Casa Grande, en Arizona, aux membres invités des médias ainsi qu’aux investisseurs et aux décideurs. Ils pourront également tester un Lucid Air, le véhicule électrique qui sera bientôt produit. Cet événement d’une semaine devrait commencer le 27 septembre, marquant le deuxième catalyseur pour ce mois.

Avant la fusion, Joanna Makris d’InvestorPlace avait prédit que la volatilité concernant Capitale de Churchill, partenaire d’acquisition de Lucid Motors, a mis en évidence des signaux d’alarme potentiels pour les investisseurs.

“Avec les véhicules électriques bien placés pour cannibaliser un marché automobile de 5 000 milliards de dollars, il y a très peu de débat sur la croissance à long terme de l’industrie”, a-t-elle déclaré. « Cela dit, il est trop tôt pour prendre position à la CCIV à ces niveaux. La construction de véhicules est une entreprise difficile. Réussir le processus de fabrication (et livrer les produits à temps) demandera plus que des rendus de conception sympas. »

La demande de l’industrie augmente, mais les concurrents de Lucid Motors aussi

Dans les mois qui ont suivi, les actions de la société n’ont certainement pas fait grand-chose pour prouver que ses prédictions étaient fausses. De plus, alors que les conceptions de Lucid Motors sont restées derrière les murs de l’usine, des concurrents tels que Tesla (NASDAQ :TSLA) ont continué à fabriquer et à monopoliser le marché des véhicules électriques. Le pionnier de l’industrie a même l’intention de poursuivre sa portée mondiale en s’étendant à l’Inde.

Mais malgré la récente performance négative de l’action, les experts soulignent le potentiel de croissance à long terme de l’entreprise, indiquant que les investisseurs pourraient être avisés d’évaluer l’action LCID dans une perspective baissière. Comme le note Faizan Farooque, contributeur d’InvestorPlace :

« La direction de Lucid se compose de mains expérimentées. Et ils ont le capital pour atteindre leurs objectifs, ce qui fait que l’action LCID vaut une petite position dans votre portefeuille. Il ajoute que « LCID a un sommet sur 52 semaines de 64,86 $. Au cours des dernières semaines, les actions ont oscillé entre 21 $ et 23 $ », indiquant un rapport risque-rendement potentiellement attrayant pour les investisseurs.

S’il est vrai que Lucid Motors n’a pas la part de marché de Tesla, elle se lance dans le domaine du véhicule électrique avec l’avantage de ne pas avoir à investir autant dans le développement de la construction de bornes de recharge publiques. Alors que le marché des véhicules électriques continue de se développer, les investissements publics dans les stations de recharge augmenteront probablement également.

Récompense potentielle élevée pour ceux qui ont de la patience

La tendance récente des investisseurs de PIPE à se décharger des actions à la première occasion possible rappelle que Wall Street n’est pas souvent patiente. Bien que le potentiel de croissance de Lucid Motors soit fort, il est possible que le type de bénéfices recherchés par les investisseurs soit dans plus d’un an, voire plus. Cela dit, la société avait plus de 11 000 réservations pour une voiture que peu de gens avaient vue à la fin juillet 2021. Après l’ouverture de l’usine le 27 septembre, ce nombre devrait augmenter.

Dans l’ensemble, ceux qui détiennent toujours des actions LCID seraient bien avisés d’attendre pour vendre jusqu’à ce que nous ayons vu ce qui se passe derrière les murs de l’usine. La couverture médiatique sera forte et cela pourrait aider à inspirer la confiance des investisseurs lorsque nous verrons sur quoi Lucid Motors travaille vraiment. L’avenir est peut-être incertain, mais le potentiel de hausse et les facteurs risque-rendement sont clairs. C’est le moment d’acheter et de conserver, du moins pour l’instant.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.