Devriez-vous acheter Polkadot (DOT) après la récente course de 20% ?

Polkadot DOT / USD permet la création de trois types de blockchains, dont la Relay Chain, qui est la blockchain principale de Polkadot et est un réseau où les transactions sont finalisées.

Ensuite, vous avez les parachutes, qui sont des blockchains personnalisées qui utilisent les ressources informatiques de la chaîne de relais pour confirmer que les transactions sont vraiment exactes. Ensuite, vous avez les ponts qui permettent au réseau Polkadot d’interagir avec d’autres blockchains. La chaîne de relais utilise une variante du consensus de preuve de participation (PoS) appelée preuve de participation désignée (NPoS).

Catalyseurs récents soutenant le prix DOT

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le 10 juin, la société de technologie blockchain coréenne XPOP a lancé le premier marché NFT de divertissement basé sur Polkadot au monde.

Le 11 juin, Stake Technologies, un fournisseur d’infrastructure pour les dApps et les protocoles Web 3.0, a levé 10 millions de dollars pour construire un écosystème dApp à Polkadot et Kasuma.

Le prix du DOT a bénéficié de deux catalyseurs supplémentaires quelques jours plus tard. Le 14 juin, Coinbase a annoncé qu’elle commencerait à négocier DOT sur la plate-forme Coinbase Pro et la startup de prêt Parallel Finance a levé 2 millions de dollars pour apporter plus de DeFi à Polkadot et Kasuma.

De toute évidence, l’intérêt accru et les investissements au sein de l’écosystème dApp peuvent avoir un impact majeur sur la croissance de la valeur du jeton DOT sur l’ensemble de la blockchain. Son soutien au NFT de projets comme XPOP est également un ajout bienvenu en ce qui concerne leur valeur et les investisseurs ont de quoi être enthousiasmés.

Devriez-vous acheter Polkadot (DOT) maintenant ?

La crypto-monnaie DOT joue un rôle énorme lorsqu’il s’agit de maintenir et d’exploiter le réseau Polkadot, et lorsque vous possédez ou partagez DOT, en tant qu’utilisateur, vous avez la possibilité de voter sur les mises à jour du réseau. Chaque vote est proportionnel au montant de crypto-monnaies DOT que vous pariez. Vous recevez ensuite des jetons DOT fraîchement émis en fonction du nombre de jetons sur lesquels vous pariez. Vous pouvez apprendre comment acheter Polkadot (DOT) ici.

Le 15 juin, Polkadot (DOT) était au prix de 24,58 $, en hausse de 20 % par rapport à la semaine dernière, mais en nette baisse par rapport aux sommets précédents d’environ 40 $.

Mais, l’intérêt accru pour le développement de cette blockchain pourrait potentiellement la faire grimper à nouveau jusqu’à 30 $, car l’élan récent semble être durable à la fois sur le marché DOT et sur le marché de la crypto en général.

Un objectif de prix de 40 $ d’ici la fin des mois d’été est réaliste compte tenu des divers développements et innovations dApp qui seront le résultat d’investissements de plusieurs millions de dollars.

En tant que tel, Polkadot vaut vraiment la peine de s’y intéresser, et un achat de 25 $ est quelque chose avec lequel les investisseurs devraient être à l’aise.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent